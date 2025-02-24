Türkan Şoray makyajı sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyada son günlerde yeni bir akım başladı. Makyaj videoları çekenler kendilerine Türkan Şoray makyajı yaparak paylaşıyor.

Kendisini Türkan Şoray'a benzetmeye çalışanlar sosyal medyada popüler olan ‘Turkish Delight Make Up’ akımını sürdürüyorlar.

Paylaşılan bu videolar için Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray’dan gençlere yönelik tavsiye geldi.

Efsane oyuncu Türkan Şoray’ın filmlerdeki göz makyajını taklit ederek makyaj videosu yayınlayanlar arasında ünlü genç oyuncular olduğu gibi sosyal fenomenler de bulunuyorlar.

Şoray, kendi akımının gerçekleştirildiği durum ile ilgili olarak “Tabii ki çok hoşuma gidiyor, tebessümle seyrediyorum hepsini ama ben filmlerim gereği o makyajları yapıyordum. Gençlere tavsiyem, olabildiğince doğal olmaları, az makyaj yapmaları.” dedi.