Türkan Şoray’dan Kaş tatili itirafı!

Türk sinemasına ‘’sultan’’ lakabıyla damga vuran Türkan Şoray, Kaş tatili paylaşımıyla gündem oldu.

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, hayatını konu alan 'Türkan ve Hayat' adlı kitabında aldatıldığını değinerek şu sözlere yer vermişti: "Elbette aldatıldım. Güzel kadın olmak fark etmiyor. Erkekler bir süre sonra evdeki kadını görmemeye başlıyor. Erkeklerin yaradılışında bu var sanırım."


Şoray bu olayın ardından sosyal medya paylaşımları ile gündem oldu.

Kaş tatilinden kareler paylaşan usta oyuncu Türkan Şoray gönderisinin altına da "Turistik ilimiz Kaş'ın tarihi dokusu ve tabiat güzelliği beni büyüledi" notunu düştü.

