Türkan Şoray’dan tutuklu gençlere destek: ‘Demokratik bir ülke vazgeçilmezimizdir’

Şoray, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz, onların özgürlüğü hepimizin sorumluluğu" mesajı verdi.

"BİR ANNEYİM, BU ÜZÜNTÜYÜ YAŞIYORUM"

Şoray, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgi emektir. Tıpkı gençlerimizi dinlemek, onları anlamak, onların gelecek kaygılarına çözüm bulabilmek gibi… Ancak birbirimizi anlayarak, severek ve empati kurarak güzel günlere ulaşabiliriz. Halen gençlerimiz tutuklu. Ben bir anneyim ve bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Gençlerimiz niye tutuklu? Demokratik haklarını kullanmak isteyen gençlerin, bayramı demir parmaklıklar arkasında geçirmeleri, hepimizin en büyük yarası olmalıdır. Onlar bizim çocuklarımız, gözbebeklerimiz, ülkemizin geleceğidir. Atatürk bu vatanı onlara emanet etmiştir. Gençlerimiz bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdır."

"SANATÇI SORGULAR, ELEŞTİRİR, AYNA TUTAR"

Sanat camiasından da ses getiren açıklamasında Şoray, tutuklu sanatçılar için de şu sözleri kaydetti:

"Bir sanatçı olarak, genç meslektaşlarımı çok iyi anlıyorum. Sanatçı soru sorar… sorgular… Her şeyi eleştirmek ve daha iyisini istemek onların doğasında var. Ülkelerini aydınlık bir geleceğe taşımak için sorumluluk alırlar, topluma ayna tutarlar. Sanat ve sanatçı susturulmamalıdır."

"TEK VATAN, TEK MİLLET, TEK YÜREK"

Şoray, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"Hepimiz aynı şeyi istiyoruz aslında. Daha güzel, daha yaşanılası bir vatan. İşte bunun için düşünce ve ifade özgürlüğü olmazsa olmazımız olmalıdır. Demokratik bir ülke bizim vazgeçilmezimizdir. Hepimiz bir bütünün parçası olduğumuzu, tek vatanımız olduğunu unutmamalıyız. Biz birbirini seven, koruyan, kul hakkı yemeyen, hoşgörülü, yaralarımızı saran insanlarız… Şimdi bunu hatırlamanın tam zamanı…"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu ve 51 kişinin tutuklandığı, protesto eylemlerinde ise çoğunluğu üniversiteli en az 301 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı. Tutuklanan gençlerin bir kısmının kötü muamele gördüğü iddiaları da gündeme gelmişti.

Türkan Şoray'ın bu çağrısı, sosyal medyada geniş yankı buldu. Sanatçının samimi ve duygusal üslubu, özellikle gençlerin aileleri tarafından takdirle karşılandı.