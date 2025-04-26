Türkan Şoray’ın geçirdiği rahatsızlık ortaya çıktı: Son haliyle gündem oldu

Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray, son haliyle sevenlerini şaşırttı. Ünlü sanatçıya yorumlar yağdı. Geçirdiği rahatsızlık ortaya çıktı.

CUSHİNG SENDROMU İLE MÜCADELE ETTİ

Türkan Şoray'ın kilo almasına neden olan Cushing Sendromu ile mücadele ettiği ortaya çıktı. Vücutta aşırı kortizon üretimi sonucu oluşan bu hastalık, sanatçının kilo kontrolünü zorlaştırıyordu.

Geçirdiği başarılı bir ameliyatla rahatsızlıktan kurtulan Şoray, hem sağlığına kavuştu hem de 25 kilo verdi.

FİT GÖRÜNÜMÜYLE BEĞENİ TOPLADI

Nefes Gazetesi'nin haberine göre, tedavi sürecinin ardından fit bir görünüme kavuşan Türkan Şoray, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Usta oyuncunun zarif ve sağlıklı hali, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

​​​​​​​

Hayranları, Şoray için “Her zamanki gibi büyüleyici”, “Zarafetin simgesi”, “Sağlıkla parlıyor” gibi övgü dolu yorumlarda bulunuldu.

​​​​​​​

Türk sinemasının efsane ismi, hem sağlığına kavuşması hem de enerjik görünümüyle yedilerini bir kez daha kendine hayran bıraktı.