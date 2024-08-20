Türkan Şoray’ın kızı güneşe karşı pozlarını peş peşe paylaştı. Yağmur Ünal aynı annesi gibi güzelliğiyle büyüledi

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Türkan Şoray’ın kızı güneşe karşı pozlarını peş peşe paylaştı. Yağmur Ünal aynı annesi gibi güzelliğiyle büyüledi

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal'ın tatil pozları adeta, "Aynı annesi gibi güzelliğiyle büyüledi" dedirtti.

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal, tatil fotoğraflarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Şezlongda rahat bir şekilde uzandığı anları paylaştığında, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Annesi Türkan Şoray’ın efsanevi güzelliğini andıran Ünal, çektiği pozlarla beğeni topladı.

Türk sinemasının “Sultan” lakaplı yıldızı Türkan Şoray, yıllar boyunca eşsiz güzelliğiyle hafızalarda yer etti.

Ünal, annesiyle olan benzerliği ve güzelliği sayesinde medyada sıkça konuşulan isimlerden biri oldu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı mayokinili fotoğrafları, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve çok sayıda beğeni aldı.

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