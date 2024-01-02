Turkcell AFAD’a nihayet 3,5 milyar TL’yi aktardı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serpil Demir
Turkcell AFAD’a nihayet 3,5 milyar TL’yi aktardı
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Turkcell’in ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiği 3,5 milyar liralık bağışın ödemelerinin bugün itibarıyla tamamlandığını duyurdu.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye Tek Yürek kampanyasında 3,5 Milyar liralık bağış yapacağını açıklayan Turkcell, bağışın tamamını AFAD hesabına aktardığını duyurdu. 11 ili etkileyen deprem felaketlerinin ardından TV kanallarının ortak yayınlarıyla Türkiye Tek Yürek Kampanyası düzenlenmişti. Turkcell, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına yaptığı bağışın ödemelerini bugün itibarıyla tamamladığını açıkladı.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı şunları söyledi: “Türkiye Tek Yürek kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiğimiz bağışın ödemelerini bugün itibarıyla tamamladık. Böylece taahhüt ettiğimiz 3,5 milyar TL bağışı AFAD hesabına aktarmış olduk."

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