Turkcell, Bakü'de sürdürülebilirlik vizyonunu paylaştı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP29'da, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şirketin sürdürülebilirlik yatırımlarını ve geleceğe yönelik stratejilerini açıkladı. Konferans sırasında Dünya Bankası pavilyonunda düzenlenen 'Gelecek İçin Dijital Çözümler' oturumunda konuşan Koç, Turkcell’in güneş ve rüzgar enerjisi projelerine yaptığı yatırımlar hakkında bilgi verdi. Dr. Koç, 2026 yılına kadar toplam yatırım tutarının 240 milyon dolara ulaşacağını belirtti.

Konferansta, sürdürülebilirlik konusunda atılan adımlara dikkat çeken Dr. Koç, “Enerji verimliliğine odaklanarak tükettiğimiz enerjiyi azaltmayı hedefliyoruz. Teknoloji devrimi ile iklim krizini aşmayı amaçlıyoruz” dedi. Ayrıca, Türkiye pavilyonunda dijitalleşmenin iklim değişikliği ile mücadeledeki rolüne değinen Koç, Turkcell'in bu alandaki projelerini aktardı ve 2050 hedefinin net sıfır emisyon olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilirlik hedefleri arasında, elektrik ihtiyaçlarının yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılama çabalarını da paylaşan Koç, “SBTi kriterlerine uygun sera gazı azaltım hedeflerimizi belirledik ve onay aldık. Türkiye'de bu hedefi onaylayan ilk şirketiz” dedi. Ayrıca, 2019'dan beri yürütülen 'Eğitime Dönüştür' projesi ile geri dönüşüm sağladıklarını ve elde edilen gelirle yüzlerce çocuğa eğitim desteği sunduklarını ifade etti.

Turkcell, COP29 bünyesinde imzalanan 'Green Digital Action' deklarasyonunu da destekleyerek, dijital teknolojilerin iklim değişikliği ile mücadeledeki önemine vurgu yaptı. Bu adım, şirketin sürdürülebilir kalkınmaya olan kararlılığını bir kez daha gösterdi.