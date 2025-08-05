Turkcell DVL Telecom'a yapılan satışın bedelini KAP'a bildirdi

Kaynak: AA
Turkcell DVL Telecom'a yapılan satışın bedelini KAP'a bildirdi

Turkcell, Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a satıldığını bildirdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a (NJJ Holding grup şirketi) devredildiğinin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kapanış tarihi itibarıyla hazırlanan finansallar çerçevesinde, nakit ve borçlar dahil olmak üzere yapılan uyarlamalar sonucunda nihai satış bedeli 538,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." denildi.

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