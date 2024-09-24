Turkcell Superonline ev interneti hızını uçurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Turkcell Superonline ev interneti hızını uçurdu

Turkcell, 30'uncu yıl dönümü kapsamında fiber altyapısından faydalanan yaklaşık 2,3 milyon kullanıcısına sunduğu ev interneti hızını 1000 mbps'ye kadar çıkardığını açıkladı.

Turkcell, 30'uncu yıl dönümü kapsamında fiber altyapısından faydalanan yaklaşık 2,3 milyon kullanıcısına sunduğu ev interneti hızını 1000 mbps'ye kadar çıkardığını duyurdu. Fiber internet kullanan Turkcell Superonline aboneleri, eylül sonuna kadar herhangi bir başvuru yapmadan ve tarifeleri değişmeden 1000 mbps'ye varan yüksek hızlı internet deneyimi yaşıyor.

Turkcell, 30'uncu yılında fiber altyapısından yararlanan yaklaşık 2,3 milyon Turkcell Superonline abonesinin internet paket hızını, eylül ayı boyunca altyapısının uygun olduğu en yüksek seviyeye çıkardı. Herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmaksızın ücretsiz ve otomatik olarak gerçekleşen kampanya kapsamında, abonelerin hızı 1000 mbps'ye kadar yükseldi. 1 Ekim'e kadar devam edecek hız artışı, özellikle indirme işlemlerinde ve online oyunlarda kullanıcılara alabilecekleri en yüksek hız deneyimini yaşatıyor.

Turkcell Superonline ev interneti hızını uçurdu

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