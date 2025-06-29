Turkcell'den yapay zeka adımı!

Panelde değerlendirmelerini aktaran Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç yapay zeka ve büyük veri temelli teknolojilerin artık sadece birer araç değil, dijital çağın yeni paradigmaları olduğunu belirterek, yapay zekânın yalnızca algoritmalarla sınırlı olmadığını, hayatın merkezine yerleştiğini belirten Koç, Türkiye’nin bu alanda üretici konumda olması gerektiğini vurguladı.

Shift Delete Net’te yer alan habere göre; Veri güvenliği ve yerli altyapının önemine dikkat çeken Koç, verinin yeni nesil enerji kaynağı olduğunu belirtti. Türkiye’nin verisinin yurt içinde kalması gerektiğini söyleyen Koç, bu yaklaşımı “veri bağımsızlığı” kavramı üzerinden tanımladı. Koç, Turkcell’in bu vizyon doğrultusunda yatırımlar yaptığını ve yerli mühendislik ürünleriyle dijital ekosistemde güçlü bir yapı kurduklarını ifade etti.

Turkcell’in dijital servis portföyünde yer alan BiP, TV+, fizy ve lifebox gibi uygulamaların milyonlarca kullanıcıya hizmet verdiğini hatırlatan Koç, bu servislerin tamamının Türkiye’de geliştirildiğini ve yapay zekâ ile güçlendirildiğini söyledi. Dijital bağımsızlığın temelinin yerli yazılım ve milli altyapılar olduğunu belirtti.