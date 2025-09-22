Türkçenin imlası masaya yatırılıyor

Türkçeyi kullanan herkesin günlük hayatında karşılaştığı bu sorular, İstanbul’da akademik bir platformda masaya yatırılacak. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Geçmişten Günümüze Türkçenin İmlası Uluslararası Sempozyumu”, 24-26 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

TÜRKÇENİN GELECEĞİ DİJİTAL ÇAĞDA ŞEKİLLENECEK

Sempozyumda; ortak Türk alfabesi meselesinden alıntı kelimelerin yazımına, medya dilinden yapay zekâ çağında Türkçenin geleceğine kadar pek çok konu konuşulacak.

'FİKİR BİRLİĞİNE VARILAMAMIŞ...'

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, ideolojik dayatmalardan uzak yeni bir "İmla Kılavuzu" önerisinde bulunduklarını belirtti.

Erdem şunları söyledi:

“TDK tarafından bugüne kadar, pek çok imla kılavuzu değişiklikler yapılarak onlarca defa yayımlanmıştır. Ancak geçen bunca zamana rağmen üzerinde mutabakat sağlanan, kendi içinde tutarlı, toplumda kabul gören bir ‘İmla Kılavuzu’ hazırlanamamıştır. Alıntı kelimelerin yazımından birleşik kelimelerin yazımına, uzatma ve inceltme işaretlerinin kullanımından yabancı dillerden alınan kelimelerde çift ‘l’ harfinin yazımına kadar birçok konuda fikir birliğine varılamamış ve kafa karışıklıkları giderilememiştir. Aksine bir asra yakın sürede TDK tarafından belirlenen imla kurallarının toplum tarafından kabul görmemesine ve güçlü bir gelenek oluşmamasına sebep olmuştur. Bunu artık görmemiz ve gerekeni yapmamız gerekiyor. Bu kapsamda ‘Geçmişten Günümüze Türkçenin İmlası Uluslararası Sempozyumu’nu düzenleyerek, sağlıklı bir zeminde dilbilimciler ve uzmanlar tarafından tartışılıp olgunlaştırılmasına imkân vererek imla meselesini nihayete erdirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL ÇAĞ VE YAPAY ZEKANIN TÜRKÇE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk da sempozyumda Türkçenin imla ve yazım meselelerinin tarihî arka planıyla, bilimsel ortamlarda tartışılmasına imkân tanımak amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

“KOLEKTİF BİR KİMLİK İNŞAASINA HİZMET EDECEKTİR"

Sempozyum Onur Kurulu Üyesi Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar da Balkanlarda kullanılan Türkçeye dil bilimsel açıdan bakıldığında, Türkçenin doğru kullanımının gerek kültürel aktarım gerekse sosyal iletişimde standart bir dil modeli oluşturulması için kritik bir role sahip olduğunu belirtti.

Sunar da sempozyunla Türkçenin genel kullanımı dışında Balkanlarda yerel lehçelerin ve ağız farklılıklarının Türkçe ile dengelenmesine, dilin çok sesliliğini korurken ortak bir iletişim modeli oluşturulmasına ışık tutacağını ifade etti.

Sempozyum; 24 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Salonu’nda yapılacak açılış töreniyle başlayacak.