Türkçe’nin T’sinden haberi yok ama seçimde oy hakkı var. Kaderimizin kimlerin elinde olduğu A Haber canlı yayınında ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yurt dışındaki vatandaşlarımızın oy kullanma süreçleri başladı. Havalimanında kurulan sandıklara oylar kullanılırken A Haber'in yaptığı röportaj gündeme damga vurdu.

Türkçe’nin T’sinden haberi yok ama seçimde oy hakkı var. Kaderimizin kimlerin elinde olduğu A Haber canlı yayınında ortaya çıktı

İkinci tur için oy kullanmayı bekleyen milyonlarca vatandaş çok önemli bir seçimin arefesinde olduğunun bilinciyle hareket ederken, sosyal medyada paylaşılan bir video seçimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Oy kullanan vatandaşların yorumlarını almak adına İstanbul Havalimanı'na giden A Haber ekibi canlı yayında oyunu kullanan bir kişiyle röportaj gerçekleştirmek istedi.

Yaşı ilerlemiş kişi sandıkta oyunu kullandıktan sonra mikrofonunu ona uzatan muhabir "Oyunuz hayırlı uğurlu olsun" şeklinde söze girdi ancak diyaloğun devamı gelmedi çünkü oyunu kullanan şahıs yabancı uyruklu çıktı.

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Hızlı hızlı Arapça konuşmaya başlayan şahsın ne dediği anlaşılmazken, dilini konuşmadığı bir ülkenin geleceğini belirleyen kişinin görüntüleri ve röportajı bitirmek isteyen muhabirin çaresizliği kameraya yansıdı.

"KADERİMİZİ KİMLERİN TAYİN ETTİĞİNİ BELGELEMİŞ OLUYOR"

Gazeteci Murat Ağırel de sosyal medya hesabından röportaj videosunu paylaştı ve şu yorumu yaptı:

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"A Haber muhabiri yurt dışında oy kullanan kişi ile röportaj yapmak istiyor.

Türk olduğunu düşündüğü kişiye mikrofon uzatınca aslında kaderimizi kimlerin tayin ettiğini belgelemiş oluyor."

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