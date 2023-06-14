Türkçesi varken neden bu kelimeleri kullanıyorsunuz?

Türkçe kelimelerin yerine kullanılan yabancı sözcükler ortaya çıktı. İşte Türkçeleri varken yabancı dilde kullanılan kelimeler...

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Türkçesi varken neden bu kelimeleri kullanıyorsunuz? 1

Asırlardır dilimize İngilizce ve diğer dillerden geçmiş bir çok yabancı kelime bulunmaktadır. Ancak bu kelimelerin Türkçe karşılığı bulunmaktadır.

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Türkçesi varken neden bu kelimeleri kullanıyorsunuz? 2

Kelimeler dilimize yerleştiği için konuşma ve yazı dilinde sürekli yabancı kelimeler kullanılıyor.

İşte Türkçeleri varken Yabancı dilde kullanılan kelimler:

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Türkçesi varken neden bu kelimeleri kullanıyorsunuz? 3

Yabancı / Türkçe

Kriter: Ölçüt

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Türkçesi varken neden bu kelimeleri kullanıyorsunuz? 4

Komünikasyon: İletişim

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Türkçesi varken neden bu kelimeleri kullanıyorsunuz? 5

Download etmek: İndirmek

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Türkçesi varken neden bu kelimeleri kullanıyorsunuz? 6

Web:

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Türkçesi varken neden bu kelimeleri kullanıyorsunuz? 7

Nötralize etmek: Etkisizleştirmek

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Türkçesi varken neden bu kelimeleri kullanıyorsunuz? 8
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