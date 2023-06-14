Türkçesi varken neden bu kelimeleri kullanıyorsunuz?

Türkçe kelimelerin yerine kullanılan yabancı sözcükler ortaya çıktı. İşte Türkçeleri varken yabancı dilde kullanılan kelimeler...
Asırlardır dilimize İngilizce ve diğer dillerden geçmiş bir çok yabancı kelime bulunmaktadır. Ancak bu kelimelerin Türkçe karşılığı bulunmaktadır.
Kelimeler dilimize yerleştiği için konuşma ve yazı dilinde sürekli yabancı kelimeler kullanılıyor.
İşte Türkçeleri varken Yabancı dilde kullanılan kelimler:
Yabancı / Türkçe
Kriter: Ölçüt
Komünikasyon: İletişim
Download etmek: İndirmek
Web: Ağ
Nötralize etmek: Etkisizleştirmek