Türkçeyi bize Araplar öğretmiş. Maalesef bunun da 1 oy hakkı var bizim de...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkçeyi bize Araplar öğretmiş. Maalesef bunun da 1 oy hakkı var bizim de...

İslamcı şair İsmet Özel'in katılmış olduğu bir canlı yayında kurmuş olduğu ifadeler yeniden gündem oldu. Özel "Türkçeyi bize Araplar öğretti. Türklük diye bir şey yoktur." dedi.

İslamcı yazar İsmet Özel’in canlı yayında yaptığı açıklamalar yeniden tartışma konusu oldu.

"Türklük bir ırk değildir. Türk diye bir ırk yoktur. Hiç bir zaman da olmamıştır. Türkçeyi bize Araplar öğretti." şeklindeki ifadeleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bazı vatandaşlar, Özel’in ifadelerine tepkilerini dile getirirken, sosyal medya platformlarında, "Maalesef bunun da bizim de bir oy hakkımız var" şeklinde yorumlar yapıldı.

İsmet Özel’in bu çıkışı, toplumun farklı kesimlerinden gelen tepkilerle birlikte tarihsel ve kültürel açıdan da eleştirilerin hedefi haline gelirken, bu söylemin arka planında yatan ideolojik ve dini sebepler de gündeme taşındı.

Özel canlı yayında Türk kültürüne, Atatürk'e ve Cumhuriyet'e yönelik saldırılarını sürdürdü.

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