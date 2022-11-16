Türkçü “Son Kale Derneği” kuruluşunu ilan etti

14 Kasım itibariyle Türkçü “Son Kale Derneği” resmen kuruldu. Bir süredir kuruluş çalışmaları süren dernek, 18 kurucu üyenin imzasıyla resmiyet kazandı. Tam adı SON KALE KÜLTÜR ARAŞTIRMA VE TOPLUMCU DAYANIŞMA DERNEĞİ olan derneğin kısa adı SON KALE olarak belirlendi.

Derneğinin ilk olağan genel kurulu sonrasında faaliyete başlayacağı öğrenildi.

18 Kurucu Üyenin İmzasıyla Kuruldu

Derneğin kurucuları Hakan Ayaz, Ali İsmail Şahan, Ayten Çelik, Cihangir Efe, Faik Tunç Yalav, Gülseren Güçlüer, Hayriye Özlem Bindal, Kamil Erkin Yurtsever, Levent Giray, MEhmet Erbaş, Melahat Güngör, Muhammed Alperen Eldemir, Murat Elibol, Murat Keçik, Sema Yıldırım, Şükrü Yıldız ve Abdülkadir Tolga Göyenç’den oluşuyor.

6 MADDEDE DERNEĞİN AMAÇLARI

a. Türk Kültürünü , Türk Töresini, Türk Dilini ve Türk Tarihini araştırmak, geliştirmek, tanıtmak ve yaymak.

b. Türk Devlet ve Toplumları arasında dostluk, kardeşlik ve işbirliğini tesis etmek.

c. Kamu yararına faaliyetlerde bulunmak, kamu yararına faaliyet sürdüren dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

ç. Türk Dünyasının birlik, bütünlük ve barış içinde bireylerin, ailelerin ve bütün vatandaşlarının ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının inşasına, refah ve mutluluğuna imkânları nispetinde katkı ve hizmette bulunmak.

d. Türk konseyi üye ve gözlemci ülkelerin faaliyetlerine katılmak, iş birliği yapmak, müşterek organizasyonlar düzenlemek ve düzenlenen organizasyonlara katılmak.

e. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın vatandaşlık bağına bakılmaksızın Türk soyuna mensup olanların sosyal, ekonomik, kültürel, sanat ve diğer alanlarda iş birliği yaparak gelişmesine katkı sağlamak, Türk soyluların kendi kültürlerini, dilini ve tarihini öğrenmeleri ve hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal konumunun geliştirilmesi, için çalışmalar yapmak.

ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

Derneğin amacını gerçekleştirmesi için sürdüreceği çalışma konuları, çalışma biçimleri ve faaliyet alanları aşağıya çıkarılmıştır:

a. Amaçlarının geliştirilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması için kültürel, ekonomik, sosyal ve sportif alanlarda bilimsel, eğitsel ve sanatsal etkinliklerde bulunabilir; yarışmalar düzenleyebilir; kongre, seminer, konferans, açık oturum, panel, sergi, fuar ve benzeri toplantılar düzenleyebilir.

b. Kanun ve mevzuatın öngördüğü şekilde ,yetkili resmi mercilerden izin almak şartıyla yurt içinde ve yurtdışı bilimsel çalışmalar yapabilir, yaptırabilir, burslar verebilir.

c. Amaçlarına uygun kitap, broşür, gazete, dergi, kaset gibi iletişim ve bilgi araçları basabilir, yayınlayıp, hazırlayarak ve dağıtabilir. Yapılacak olan yayınları destekleyebilir.

ç. Amacını gerçekleştirebilmek için gelir getirici, kaynak yaratıcı iktisadi, sanayi ve ticari işletmeler kurabilir. Danışmanlık yapabilir, yurtiçi ve gerektiğinde kanun ve mevzuatın öngördüğü yetkili makamlardan izin almak şartıyla yurtdışı ortak pazarlama ve üretim birimleri kurup ve işletebilir.

d. Bilim, edebiyat, sanat, tanıtım alanlarında uluslararası düzeyde araştırma ve çalışmalarda bulunabilir ve aynı amaçlı uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak üzere kendisine bağlı merkezler kurabilir. Bu merkezlerin çalışması, yönetim ve denetimi ile ilgili hususları, dernek Yönetim Kurulunca kabul edilecek ve ülke kanunlarına uygun biçimde hazırlanacak yönetmeliklerle düzenleyebilir.

e. Kendisine bağlı, amacına uygun biçimde çalışmalarda bulunacak, araştırma ve uygulama kurumları açabilir, bu tür kurumların çalışmalarını ve araştırmalarını destekleyebilir.

f. Basın, televizyon ve kitle iletişim araçları yolu ile Türk kültürünü, Türk Dilini, Türk Tarihini , adet ve örflerini halka ulaştırabilir ve bu konuda halkın bilinçlenmesini sağlayabilir.

g. Her düzeydeki eğitici ve öğretici kuruluşlarla işbirliği yaparak genç kuşaklara ve bilhassa yeni yetişen gençlerimize ve çocuklarımıza Türk kültürünün önemini anlatabilir ve öğretici olmak için faaliyette bulunabilir.

ğ. Meslek ve sahalarında başarılı olmuş kişilere burs ve teşvik primleri verebilir.

h. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve bunların kurdukları birlikler, odalar, sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlanarak daha etkin ve verimli çalışmalar yapabilir, projeler sunabilir.

ı. Yurt içine ve kanun ve mevzuatın öngördüğü yetkili makamlardan izin almak şartıyla yurt dışında gerekli görüldüğü il ve ilçelerde şubeler açabilir.

i. Üyeler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenleyebilir. Üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlayabilir.

j. Dernek faaliyeti için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir.

k. Dernek amacının gerçekleşmesi için gerek görülmesi durumunda yurtiçi ve yurtdışında vakıf, federasyon kurabilir veya kurulu bir federasyona katılabilir. Dernek ve kuruluşlara üye olabilir. Kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, vakıflarla, sendika veya benzeri sivil toplum örgütleriyle ortak amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturabilir.

l. Dernek amacının gerçekleşmesi için gerek görülmesi halinde, ‘5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun’ hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak projeler yürütebilir.

m. Derneğin amacına uygun teşkilatlar, şirketler, eğitim kurumları, araştırma kurumları, ajanslar, üretim ve pazarlama üniteleri kurabilir ve işletebilir. Okul, kurs, yuva, yurt, pansiyon, konukevi, eğitim ve kültür evi, kitaplık, kütüphane, çocuk ve gençlik kulüpleri ve benzeri eğitsel ve sosyal kuruluşlar, sportif etkinlikler için yerleşik alanlar, kamplar, tesisler kurabilir ve bunları işletebilir , vakıf kurabilir .

n. Üye aidatları gelirleri dışında Dernekler Kanununa uygun olmak üzere her türlü gelir getirici faaliyetlerde bulunabilir.

o. Makbuz karşılığı ayni ve nakdi yardım alabilir.