Türker Ertürk Altay tankındaki büyük skandalı paylaştı: Tankın motoru Güney Kore’nin kendi tanklarında kullanmadığı motor

Türker Ertürk TSK’ya teslim edilen Yeni Altay Tankı’yla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak Güney Kore’nin kendi tanklarına koymadığı motorun kullanıldığını belirtti.

Türker Ertürk Altay tankındaki büyük skandalı paylaştı: Tankın motoru Güney Kore’nin kendi tanklarında kullanmadığı motor

Editör: Gülsüm Acıyan

Yeni Altay Tankı testler için TSK'ya teslim edildi. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, ‘Yeni Altay Tankı prototipi’ne dair paylaşımda bulundu.

Ertürk, söz konusu tankta Güney Kore’nin kendi tanklarına koymadığı motorun kullanıldığını belirterek, “Almanlar tank projesinin iktidarın tercihi ile Katar ortaklı BMC’ye verilince motoru vermediler ve ihraç lisansını da iptal ettiler” dedi.

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Yeni Altay Tankının prototipi”ni konu alan Ertürk, “Türkiye’de ise iktidar seçim öncesi ‘Yeni Altay Tankının prototipini ürettik’ diye bir anda ortaya çıktı. Motoru ise Güney Kore’nin kendi tanklarında kullanmadığı ve layık görmediği motor. Halbuki protiplerini üretmiş seri üretime geçme aşmasına gelmiş Otakar’ın Altay Tankı’nın motoru Alman MTU idi, hem de ihraç lisanslı olarak. Almanlar tank projesinin iktidarın tercihi ile Katar ortaklı BMC’ye verilince motoru vermediler ve ihraç lisansını da iptal ettiler” ifadelerini kullandı.

Ertürk’ün paylaşımı şu şekilde:

Aşağıda fotoğrafını gördüğünüz Güney Kore’ye ait K2 Black Panther tankı. Motoru ise Alman MTU. Esasında Güney Kore kendi tank motorunu üretmek için çok çalıştı ve bu işe yaklaşık 7 milyar dolar ayırdı ama istenen performansta tank motorunu üretemediler. Bu nedenle kendi tanklarında dünyanın en iyilerinden olan Alman motoru MTU’yu kullanıyorlar. Türkiye’de ise iktidar seçim öncesi “Yeni Altay Tankının prototipini ürettik” diye bir anda ortaya çıktı. Motoru ise Güney Kore’nin kendi tanklarında kullanmadığı ve layık görmediği motor. Halbuki protiplerini üretmiş seri üretime geçme aşmasına gelmiş Otakar’ın Altay Tankı’nın motoru Alman MTU idi, hem de ihraç lisanslı olarak. Almanlar tank projesinin iktidarın tercihi ile Katar ortaklı BMC’ye verilince motoru vermediler ve ihraç lisansını da iptal ettiler.

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ERDOĞAN: TANK VE ZIRHLI MUHAREBE ARAÇLARIMIZIN EN SON TEKNOLOJİLERLE MODERNİZASYONLARINI YAPTIK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Altay Tankının Testler için TSK’ya Teslimi Programı'nda konuştu. Şimdiye kadar bu kapsamda birçok kurum ve kuruluşun özellikle de çeşitli tip ve özelliklerde pek çok araç ürettiğini aktaran Erdoğan, "Taktik tekerlekli zırhlılardan, mayına karşı korumalı araçlara çok sayıda aracın üretimini başarıyla gerçekleştirdik. Yine Fırtına obüslerinden farklı kalibrede silah ve silah kulelerine sahip pek çok muharip aracı da ordumuzun hizmetine sunduk. Böylece amfibi hücum araçlarından sınır güvenliğine yönelik sistemlere kadar çok geniş bir yelpazede ürün gamına sahip olduk. Ayrıca envanterde bulunan tank ve zırhlı muharebe araçlarımızın en son teknolojilerle modernizasyonlarını yaptık, yapıyoruz. Bunlarla birlikte araçlarımızdaki silah sistemlerini, elektronik sistemleri, anti tank mühimmatlarını, ekipman ve teçhizatları da üretiyoruz." diye konuştu.

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SOYLU:ALLAH'A HAMDOLSUN YERLİ VE MİLLİ TANKIMIZI YAPIYORUZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni Altay tankına ilişkin, "Bugün tank işi önemli bir iştir. Yıllardan beri biz bunu yapmak istedik. İlk önce motorunu kestiler, 'Vermeyiz.' dediler. Birtakım parçalarını kestiler, 'Vermeyiz.' dediler. Şimdi Allah'a hamdolsun yerli ve milli tankımızı yapıyoruz." dedi.

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