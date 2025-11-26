MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet ediği ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’nci açılım süreci tam anlamıyla başlamıştı. Süreçte; Terör örgütü PKK’nın fesih kararı, silahları yakması ve bölgeden çekilmesi ile devam etti.

BAHÇELİ: BİZİM SONUMUZ DA VARSIN DARAĞACI OLSUN

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda ise İmralı’ya gitme kararı çıkmıştı. CHP ve Yeni Yol Partisi İmralı’ya giden heyette yer almadı. MHP, AKP ve DEM Parti’nin birer üyesi İmralı’ya gidip, Öcalan ile görüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise görüşmenin olduğu gün grup toplantısında kendisine yönelik eleştirilere, "Bakınız şu yaşımda mertçe haykırıyorum yeter ki Türk Milleti barış, huzur ve sükunet bulsun yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın bizim sonumuz da varsın darağacı olsun" cevabını vermişti.

TÜRKEŞ'İN ÖZEL KALEMİNDEN "DARAĞACI" HAMASETİNE YANIT

Bahçeli’nin “darağacı” hamasetine bir zamanlar Alparslan Türkeş’in özel kalemliğini yapan Şevket Bülent Yahnici’den sert bir çıkış geldi. Yeniçağ gazetesi muhabiri Süleyman Çay’a konuşan Yahnici şu ifadeleri kullandı:

"İsterse sonumuz darağacı olsun..." demiş. Yine boş/beleş bir konuşma. Artık "darağacı" yok. İdam da yok. Olmayan bir işle kabadayılık gösterisi... Zaten işlenen/işlenmekte olduğu iddia olunan suçların cezası da "idam" değil..."Darağacı" niye kurulsun?... İdamı bile göze almış babayiğit havası da attın ya, helal olsun sana...

Ancak, terörü övmenin, teröriste destek vermenin, Ceza İnfaz Yasasını çiğnemenin, Anayasa'yı çiğnemenin, Türk Ceza Kanunu'nun ve Terörle Mücadele kanunlarını hiçe sayıyor olmanın; suç ve suçluya yataklık ediyor olmanın elbette kanunlarda yer alan cezai karşılıkları vardır, ama bunların hiçbiri idamı (DARAĞACI KURMAYI) gerektiren fiiller değildir.