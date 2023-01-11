Türkeş'in mektuplarında MHP'deki casus olarak geçen kişi kim? Ünlü gazeteci Sedat Aral açıkladı

Türkiye 2 çocuk babası eski Ülkü Ocakları Başkanı, akademisyen Sinan Ateş suikastını konuşmaya devam ediyor. Suikastın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklama yapmaması dikkat çekmişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan skandalla ilgili konuşmayan Bahçeli'ye tepki gelmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dünkü grup toplantısında yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Sinan Ateş'in öldürülmesinin gölgesinin “MHP’ye düşürülmek istendiğini” iddia eden Bahçeli “Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim, sonu ölüm de olsa surda gedik açtırmayacağım. Bir cinayet üzerinden kurgu yapanlara haykırıyorum ki adayımız belli, kararımız nettir. Menfur cinayetin içine tertemiz davamızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete giren kansızlara eyvallah etmeyeceğiz” ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"TÜRKEŞ'İN MEKTUPLARINDA CASUS OLARAK GEÇEN KİŞİ KİM?"

Gazeteci Sedat Aral'ın konuyla ilgili "Türkeş’in mektuplarında casus olarak geçen kişi kim? Türkeş in mektuplarında casus olarak geçiyorsa neden hala MHP de? Ya da MHP nedir?" paylaşımı dikkat çekti.

Aral'ın paylaşımına çok beğeni ve yorum yağıyor.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN BAHÇELİ'YE "AJAN" YANITI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da kendisine 'istihbarat fosili' diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye

"Sinan Ateş’in bir komplo ile uyuşturucu tüccarlarına, torbacılara öldürtülmesinden sonra bir başsağlığı mesajı dahi yayınlamayan, ailesine başınız sağ olsun demeyen, arkadaşlarına başınız sağ olsun Allah rahmet eylesin demeyen bir kişinin hezeyanlarına vereceğimi hiçbir cevap yoktur.

Türkeş’in hapishaneden yazmış olduğu el yazısı ile mektupta kimin ismini ajan olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyorlar.

Zafer Partisi, Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin partisidir. AKP gibi Türkiye’yi yıkıma sürükleyen bir partinin payandası değildir. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Söz istihbarat servislerinden açılmışken rahmetli Türkeş’in hapishaneden yazmış olduğu el yazısı ile mektupta kimin ismini ajan olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyorlar. Hadi oradan sen de!" diyerek tepki göstermişti.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğan Sinan Ateş, ilkokul, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu. Lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

2010-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora yaptı. Ateş, 2000-2002 yılları arasında Bursa Ülkü Ocakları'nda 'Lise Başkanlığı' yaptı. 2002-2006 yılları arasında Ülkü Ocakları Ankara ve genel merkez yönetimlerinde yer aldı.

2020'DE İSTİFA ETTİ

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak partiden ayrılanları eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı.

Ateş, istifasını Twitter'dan şu sözlerle duyurmuştu: "Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, ömür boyu taşıyacağım en kutsal unvan olacaktır. Ülküdaşlarım haklarını helal etsinler. Bu can bu bedende oldukça Liderim Sayın Devlet Bahçeli’nin ve davamın emrinde olacağım."