Türkeş’in özel kalemi Şevket Bülent Yahnici'den gündem olacak yorum: 15 Temmuz sonrası o boşluğa MHP yerleşti!

TÜRKEŞ’İN ÖZEL KALEMİNDEN ÇARPICI DEĞERLENDİRME

TBMM 21. dönem milletvekili, MHP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve Alparslan Türkeş’in özel kalemi Şevket Bülent Yahnici, Öteki YouTube kanalındaki belgeselin fragmanında MHP’nin şu anki durumuna dair çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Yahnici, “FETÖ olayı patladı. FETÖ'den ayrılan yere MHP yerleşti. O tarihten beri MHP'yi tanımak mümkün olmaktan çıkmıştır. Andımızı kaldıran bir MHP'nin ben anayasanın ilk dört maddesi konusundaki hassasiyetini sorgularım. Ne bizim içinde yer aldığımız ne ideoloji kodlarını yazdığımız MHP bu değildi” dedi.

“15 TEMMUZ SONRASI O BOŞLUĞA İSE MHP YERLEŞTİ”

“FETÖ'den ayrılan yere MHP yerleşti” sözlerine ise Şevket Bülent Yahnici, Yeniçağ gazetesi muhabiri Süleyman Çay’a açıklık getirdi.

Yahnici, “2002-2012 FETÖ ve AKP iktidarıydı. 2012 ile 2015 arasında FETÖ AKP ayrılığı yaşandı. 2015’de 15 Temmuza gelindi. 15 Temmuz sonrası o boşluğa ise MHP yerleşti. Eskide FETÖ’nün bürokratları vardı, şimdi MHP’nin bürokratları var” sözlerinde bulundu.

ŞEVKET BÜLENT YAHNİCİ

Şevket Bülent Yahnici, 1950 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmasının ardından serbest avukat olarak mesleğini yürüttü. Türkçüler Derneği ve Türk Ocakları başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun çalışmalarında yer alan ve Töre, Devlet gibi süreli yayınlarda yazıları yayınlanan Şevket Bülent Yahnici MHP Basın Müşavirliği görevini yapmıştır.

MHP Basın Müşaviri iken kardeşi Ercüment Yahnici şehit olmuştur. Dündar Taşer'in kızı Yasemin Taşer ile evlenen Şevket Bülent Yahnici 12 Eylül 1980 sonrasında yeniden kurulan Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyasi yaşamını sürdürmüştür.

MHP Genel Başkan Yardımcılığı, 21. Dönem Ankara Milletvekilliği ve Türkeş’in özel kalemi görevlerinin yanında Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Ankara Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği de yürütmüştü.