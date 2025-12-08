Türk siyasi hayatında derin izleri olan bir hareketin tarihini yazmak her kalem sahibinin harcı değildir. Böyle bir tarihi yükün altına girmeye sadece bilgi sahibi olmak yetmez. Aynı zamanda dönemin içinde yaşamış olmak, hareketin önde gelen isimleriyle aynı ortamlarda bulunup döneme tanıklık etmek, doğru bilgilerin geleceğe aktarılması bakımından büyük önem taşır. Hele tarihi yazılacak hareket Ülkücü Hareket ise ömrü bu hareket içinde geçmiş kalemlerin bu görevi üstlenmesi onların üzerine farz haline gelir.

İşte Ülkücü Hareket’in hafızası Hakkı Öznur, 9 ciltlik “Ülkücü Hareket” adlı çalışmasıyla bu farzı ifa ederken Başbuğ Alparslan Türkeş’in “Bu eseri sen yazmalısın” vasiyetini de yerine getirerek her milliyetçiye nasip olmayacak bir başarıya imza atıyor. Öznur, 1975 yılının Ocak ayında Ülkü Ocakları mektebine adım atmış o tarihten günümüze ülkücü yolda yürüyen davasından taviz vermeyen bir mücadele ve dava adamıdır. Hakkı Öznur hareketin çilesini cefasını çekmiş ve inandığı davası, ülküsü uğruna cezaevine düşen on binlerce ülkücülerdendir.12 Eylül darbesinin yaşandığı süreçte Ankara’da Mamak Cezaevinde yatan yüzlerce ülkücüden biridir. 12 Eylül cehennemini, 12 Eylül zulmünü görenlerdendir. Ülkücü Hareketin hafızası, kara kutusu ve hareketin saygı duyulan isimlerindendir.

Partiler üstü duruşu ile her zaman ülkücülerin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini savunan, “Ülküdaşlık hukukunuzu koruyun fitne ve fesattan uzak olun, daima Ülkücü ahlaka uygun hareket edin ilke ve değerlerimize bağlı kalın” diyen Hakkı Öznur bu birleştirici kişiliğiyle de camiada takdir gören bir isimdir.

Öznur'un geçen yıl 9 cilt olarak yayınlanan baş yapıtı, “Ülkücü Hareket” büyük bir boşluğu doldurup Türk siyasi tarihinin önemli kaynak eserleri arasında yer aldı. Okurla buluşmasının ardından takdir yağmuruna tutulan çalışmada 1948'den 1980'e uzanan dönemde hareketin siyasi, ideolojik ve toplumsal boyutlarını kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

“Ülkücü Hareket” pek çok “ilklerin altına imza atıyor. Milliyetçi-Ülkücü hareketle ilgili pek çok tarihî olay, belge, “ilk” kez bu eserde ortaya konuyor. Milliyetçi-Ülkücü hareketle ilgili pek çok yazı, makale, fotoğraf “ilk” kez bu eserde yayınlanıyor.

9 Ciltlik büyük eser, Milliyetçi-Ülkücü hareket üzerine yapılacak ilmi ve akademik çalışmalara hayat verecek, onlara esin kaynağı olacak tüm kaynakların aynı havuzda toplandığı bir külliyat. Eserin 1. cildi CKMP’den MHP’ye, 2. cildi Tabutluktan İhtilale Sürgünden Siyasete, 3. cildi Milliyetçi Hareketin Tarihi, 4. cildi Ülkücü Gençlik Kuruluşları Ülkücü Gençlik Tarihi, 5. cildi Komplolar-Suçlamalar-Provokasyonlar, 6. cildi Eğitim ve Teşkilat, 7.cildi Yayın Organları-Başyazılar-Hergün Yazıları, 8.cildi Ülkücülük, 9. cildi Portreler başlıklarıyla okuyucuyla buluşuyor.

Yakın tarihimizde yaşanan pek çok konuyu derinlemesine inceleyen ve merak edilenleri akıcı bir dille okurlarına sunan ve cevap veren “Ülkücü Hareket” kitabı tüm Devlet kurumlarının kütüphanelerinde, üniversitelerin kütüphanelerinde, Halk kütüphanelerinde kesinlikle bulunması ve herkesin istifade etmesi gereken bir anıt eserdir. Her ülkücü ve her milliyetçiye de kitaplıklarında bu eser yer ayırmalarını tavsiye ederim

