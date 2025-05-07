Turkish Airlines Open 2025'te 7 Türk golfçü

Kaynak: AA
Turkish Airlines Open 2025'te 7 Türk golfçü

Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda Antalya'da düzenlenecek Turkish Airlines Open 2025'te 7 Türk golfçü mücadele edecek.

Kentte 6 yıl aranın ardından gerçekleştirilecek ve yarın başlayacak organizasyona ilişkin Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde toplantı düzenlendi.

Turkish Airlines Open Organizatörü Kemal Taşkınlı, AA muhabirine, turnuva için oldukça heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

6 YIL SONRA TÜRKİYE'DE OLACAK

Turnuvayı 6 yıl aradan sonra Türkiye'ye getirdiklerini belirten Taşkınlı, "Yarın dünyanın en iyi oyuncuları Antalya'nın en güzel golf sahasında mücadele edecek. Bunun için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Turnuvanın çok güzel geçmesini umuyoruz." dedi.

Organizasyonda ilk defa 7 Türk oyuncunun mücadele edeceğine değinen Taşkınlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turnuvayı Türkiye'ye getirirken amacımız milli oyuncularımızın bu tura dahil olmasıydı. Oyuncularımız burada mücadele edecek. Umarım iyi dereceler elde edip turun diğer ayaklarında da yer bulacaklar. Turnuva için 5 yıllık anlaşmamız var. Önüm

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