TurkisHost Yeni Bir Çağa Adım Atıyor: VG Telekomünikasyon Bünyesinde Güçlenerek Devam Ediyor

Geçmişten Geleceğe Uzanan Köprü

2008 yılından bu yana Kıbrıs merkezli olarak faaliyet gösteren TurkisHost, web hosting sektöründe edindiği tecrübe ve güvenilirlik ile binlerce müşteriyi başarıyla ağırlamıştır. Kurulduğu günden itibaren müşteri memnuniyetini ön planda tutan şirketimiz, shared hosting hizmetlerinden VPS çözümlerine, domain sorgulama sistemlerinden gelişmiş dedicated server altyapısına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmuştur.

VG Telekomünikasyon ile gerçekleşen bu birleşme, TurkisHost'un sahip olduğu değerleri koruyarak daha büyük bir vizyonla ilerlemesini sağlayacaktır. Kıbrıs kökenli kimliğimizi muhafaza ederken, teknolojik altyapımızı güçlendirerek müşterilerimize daha kaliteli ve kapsamlı hizmetler sunma fırsatı yakalamış bulunmaktayız.

Güçlenen Altyapı, Gelişen Hizmetler

VG Telekomünikasyon'un güçlü teknolojik altyapısı ve sektörel deneyimi ile TurkisHost'un müşteri odaklı yaklaşımının birleşmesi, hosting sektöründe yeni standartlar oluşturmayı hedeflemektedir. Bu birleşme sayesinde:

Hosting Hizmetlerinde Yenilik: Web hosting çözümlerimiz, daha yüksek performans, gelişmiş güvenlik özellikleri ve 7/24 kesintisiz destek ile güçlenecektir. Linux ve Windows tabanlı hosting paketlerimiz, en son teknolojiler ile donatılarak müşterilerimizin web sitelerinin daha hızlı ve güvenli çalışmasını sağlayacaktır.

Dedicated Server Çözümlerinde İleri Teknoloji: Kurumsal müşterilerimizin artan ihtiyaçlarını karşılamak üzere dedicated server hizmetlerimiz, VG Telekomünikasyon'un modern veri merkezi altyapısı ile desteklenecektir. Yüksek performanslı işlemciler, SSD disk teknolojisi ve gelişmiş güvenlik protokolleri ile donatılmış sunucularımız, en yoğun trafik dönemlerinde bile kesintisiz hizmet sunacaktır.

Domain Yönetiminde Kolaylık: Domain sorgulama ve yönetim sistemlerimiz, kullanıcı dostu arayüzü ile müşterilerimizin domain işlemlerini kolaylaştıracaktır. .com.tr, .net.tr, .org.tr gibi yerel uzantılardan uluslararası domain uzantılarına kadar geniş bir seçenek yelpazesi sunmaya devam edeceğiz.

Müşteri Deneyiminde Süreklilik ve İyileştirme

Bu geçiş süreci, mevcut müşterilerimiz için herhangi bir kesinti yaşanmayacak şekilde titizlikle planlanmıştır. Tüm hosting hesapları, domain kayıtları ve dedicated server konfigürasyonları sorunsuz bir şekilde aktarılacaktır. Müşterilerimizin mevcut hizmetlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak, aksine gelişmiş altyapı sayesinde daha iyi performans elde edeceklerdir.

Teknik destek ekibimiz, geçiş sürecinde müşterilerimizin tüm sorularını yanıtlamak ve olası problemleri çözmek için 24 saat hazır bekleyecektir. Domain sorgulama işlemlerinden server konfigürasyonlarına kadar tüm teknik konularda deneyimli ekibimiz, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya devam edecektir.

Teknolojik İnovasyonda Öncü Rol

VG Telekomünikasyon bünyesine katılım ile birlikte, TurkisHost'un Ar-Ge çalışmaları da hızlanacaktır. Bulut teknolojileri, yapay zeka destekli güvenlik sistemleri ve otomatik yedekleme çözümleri gibi yenilikçi teknolojileri hosting hizmetlerimize entegre etmeyi hedefliyoruz.

Cloud hosting çözümleri, esnek kaynak yönetimi ile müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına anında adapte olabilecektir. SSD tabanlı depolama sistemleri ve CDN teknolojisi ile web sitelerinin yükleme süreleri minimuma indirilecektir.

Dedicated server hizmetlerimizde ise, özelleştirilebilir donanım seçenekleri ve gelişmiş izleme sistemleri sayesinde müşterilerimiz, sunucularının performansını gerçek zamanlı olarak takip edebileceklerdir.

Geleceğe Dönük Vizyonumuz

TurkisHost olarak, Kıbrıs kökenli kimliğimizi koruyarak bölgesel bir lider olmaya devam edeceğiz. VG Telekomünikasyon'un güçlü altyapısı ve geniş hizmet ağı sayesinde, yalnızca hosting hizmetleri değil, aynı zamanda telekomünikasyon sektöründeki diğer çözümleri de müşterilerimize sunma imkanına kavuştuk.

Domain yönetiminden dedicated server çözümlerine, shared hosting'den VPS hizmetlerine kadar tüm ihtiyaçları tek çatı altında karşılama vizyonumuz, bu birleşme ile gerçekleşebilecektir. Müşterilerimizin dijital dönüşüm süreçlerinde güvenilir teknoloji partneri olmaya devam edeceğiz.

Sonuç: Güçlü Gelecek İçin Stratejik Adım

TurkisHost'un VG Telekomünikasyon bünyesine geçişi, sadece bir şirket birleşmesi değil, aynı zamanda müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunma yolunda atılmış stratejik bir adımdır. Kıbrıs'tan dünyaya uzanan bu yolculukta, hostingsektöründe belirlediğimiz standartları daha da yükselteceğiz.

Müşterilerimizin domain sorgulama işlemlerinden dedicated server ihtiyaçlarına kadar tüm teknolojik gereksinimlerini karşılarken, güvenilirlik ve performans odaklı yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Bu yeni dönemde, TurkisHost ailesi olarak daha güçlü, daha kapsamlı ve daha yenilikçi bir hizmet anlayışı ile karşınızdayız.