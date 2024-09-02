Türkiye 22 yılda “Vahşi Batı” oldu

Uyuşturucu baronlarının hesaplaşmaları, mafya babalarının güç kavgaları , kadın cinayetleri, teröristler ve husumet ölümleri cezaevlerindeki nüfusu Türkiye’nin 82’nci vilayeti yaptı.

Türkiye’nin 2023 istatistiklerine göre;

Toplam 295.328 kapasiteli 272 kapalı ceza infaz kurumu,

99 müstakil açık ceza infaz kurumu,

4 çocuk eğitim evi,

11 kadın kapalı, 8 kadın açık,

9 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere,

Toplam 403 hapishanedeki nüfus:

350.670 kişi.

Bunlardan 78.411 mahpus açık, 272.259 mahpus kapalı hapishanelerde kalıyor.

Bu mahpusların 303.230’u hükümlü, 47.440’ı tutuklu. 200‘ü LGBTİ+, 11.345’i yabancı, 1.453’ü ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü

Medyada görüyoruz ki suç toplumu haline gelindi.

Hapishanelerdeki mahpusların 5.132‘si 65 yaşın üstünde.

Hapishanelerde öğrenimini sürdürebilen mahpus sayısı 39.519’dur .

Sigortalı olarak mesleki faaliyette bulunan 58.500 mahpus bulunuyor.

Hapishanelerde 146’sı kız çocuğu olmak üzere 12-18 yaş arası 3.252 çocuk var.

14.852 kadın mahpusun yanında annesi ile kalan 0-6 yaş grubu çocuk sayısı ise 552’dir.

Toplumun aynası haline gelmiş durumda cezaevleri.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Adalet Bakanlığı verilerine göre 2011 yılında ceza infaz kurumlarındaki mahpus sayısı 128 bin iken bu sayı 2023’te 350 bin 670 kişiye ulaştı.

Neden suç toplumu olduk?

İllere göre nüfus sayıları şöyle:

1: İstanbul- 15.655.924

2: Ankara- 5.803.482

3: İzmir- 4.479.525

30: Erzurum: 749.993

40: Çanakkale- 570.499

50: Muş- 399.879

55: Bitlis- 359.747

Cezaevi vilayeti: 350.670

56: Rize- 350.506

81: Bayburt- 86.047

Cezaevi vilayetindeki nüfus tam 25 vilayetteki nüfustan fazla.

Türkiye Avrupa’da hapishanelerdeki mahpus sayısının ve oranının en yüksek olduğu ülke.

Türkiye’de her 100 bin kişiden 356’sı hapishanelerde bulunuyor.

Bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise sadece 106.

Buna göre Türkiye’de hapishanelerdeki mahpus oranı AB’nin 3,4 katı.

Türkiye aynı zamanda Avrupa'da cezaevlerinin en kalabalık olduğu ülke.

Türkiye son 22 yılda neden Amerika’daki “Vahşi Batı” gibi oldu?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın “X” hesabını günlük izlerseniz 22 yıllık AKP iktidarının Türkiye’yi nasıl suç ve suçlu Cennet’in çevirdiğini anlarsınız.

Cezaevlerinin neden dolup taştığını anlarsınız.