Türkiye 4 gün sonra kabusu yaşayacak. Ünlü astrolog net tarih vererek felaketleri sıraladı

Ünlü astrolog Öner Döşer, 9 Haziran’da Ay’ın Akrep burcunda olmasının deprem riskini artırabileceğini belirtti. Haziran’da Ege ve Akdeniz bölgelerinde sismik hareketliliğe dikkat çekti.

Türkiye, son günlerde peş peşe yaşanan depremlerle sarsılıyor. Antalya’da 4.2, Çanakkale’de 4.6 ve Ege Bölgesi’nde 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından ünlü astrolog Öner Döşer, gökyüzü hareketlerinin yeryüzündeki etkilerine dikkat çekti.

Sözcü Gazetesi yazarı Döşer, Güneş patlamaları, jeomanyetik fırtınalar ve gezegen açılarının deprem gibi doğa olaylarını tetikleyebileceğini ifade etti. Özellikle 9 Haziran’a vurgu yapan Döşer, Ay’ın Akrep burcunda olacağı bu tarihin risk taşıdığını belirtti.

Döşer, geçmişte büyük depremlerin Ay Akrep burcundayken yaşandığını hatırlatarak, 9 Haziran’ın etkilerinin 10-11 Haziran’da da hissedilebileceğini söyledi. 4 Haziran’da Ay’ın Satürn ve Neptün’le oluşturacağı açıların jeofiziksel hareketliliği artırabileceğini ekledi.

11 Haziran’daki Yay burcunda dolunay ve 15 Haziran’daki Mars-Jüpiter dik açısı da riskli dönemler olarak öne çıkıyor. Ancak Döşer, bu dolunayın Mayıs’taki kadar güçlü olmayacağını belirtti.

Güneş patlamalarının sadece depremlerle sınırlı olmadığını vurgulayan Döşer, hava ulaşımında teknik arızalar ve uçak kazası risklerine karşı 11-15, 18-19 ve 24-27 Haziran tarihlerinde temkinli olunmasını önerdi. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki sismik risklerin devam ettiğini ifade eden astrolog, geçmiş astrolojik verilerin bu öngörüleri desteklediğini söyledi.

Döşer, astrolojik analizlerin bilimsel verilerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Yer bilimcilerin uyarılarının esas alınmasını isteyen Döşer, bu öngörülerin korku değil, farkındalık yaratmayı amaçladığını belirtti. Vatandaşlara, cep telefonlarını şarjda tutmaları, acil durum çantası hazırlamaları ve sakin kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Türkiye’de son dönemde artan deprem aktivitesi, uzmanların da gündeminde. Jeofizik mühendisleri, Ege ve Akdeniz’deki fay hatlarının hareketliliğine dikkat çekerken, vatandaşların deprem hazırlıklarını gözden geçirmesi gerektiği belirtiliyor. Döşer’in uyarıları, bilimsel verilerle birleştiğinde, Haziran ayının dikkatle izlenmesi gereken bir dönem olduğunu gösteriyor.