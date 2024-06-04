Türkiye 6 tarım ürününün üretiminde dünya lideri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bağımsız Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın tarım ürünlerinin üretimi konusundaki iddialarına yanıt verdi. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarımda hem iç ihtiyaçları karşıladığını hem de ihracatta lider konumda olduğunu belirtti.

REKOR ÜRETİM

Bakan Yumaklı, son üç yılda şeker pancarı, mısır, ayçiçeği, soya, pamuk, kuru soğan, kuru fasulye, zeytin, elma, kiraz ve daha birçok üründe tüm zamanların üretim rekorunun kırıldığını açıkladı. Yumaklı, "2002'de 98 milyon ton olan bitkisel üretim miktarı, 2023'te %39,5 artarak 136,9 milyon tona yükseldi" dedi.

TÜRKİYE AVRUPA'NIN BİRİNCİSİ

Türkiye'nin 23,9 milyon hektar işlenen tarım alanı ile 85 milyonu aşan nüfusa ve yaklaşık 50 milyon turiste gıda sağlayabildiğini vurgulayan Yumaklı, Türkiye'nin Avrupa'da tarımsal hasılada birinci sırada olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin dünya bitkisel ürünler üretiminde 12'nci, sebze üretiminde 4'üncü ve meyve üretiminde 6'ncı sırada yer aldığını söyledi.

DÜNYA LİDERLİĞİ

Yumaklı, Türkiye'nin fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva ve keçiboynuzu üretiminde dünya birincisi olduğunu, ayrıca kavun, karpuz, hıyar, pırasa, zeytin, mandarin ve elma üretiminde dünya ikincisi, çilek, nohut ve domates üretiminde dünya üçüncüsü olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin buğday unu ihracatında dünya birincisi, makarna ihracatında ise dünya ikincisi olduğunu ifade etti.

İHRACAT VE DESTEKLER

Türkiye'nin tarım ve gıda ürünleri ihracatının 2002 yılında 3,8 milyar dolardan, 2023 yılında 31 milyar dolara yükseldiğini ve 2023'te 6,9 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini aktaran Yumaklı, tarımsal desteklerin 2024 yılında 91,55 milyar lira olacağını belirtti. Bakanlık, son iki yılda 4,7 milyon dekar alanı tarımsal üretime kazandırarak nadas alanlarını 2,45 milyon dekar azaltmış ve tarla bitkileri ekiliş alanını 6,49 milyon dekar artırdı.

ÇİFTÇİLERE DESTEK

Yumaklı, bitkisel üretimin geliştirilmesi ve mera alanlarının ıslahı için 12 ayrı proje yürütüldüğünü ve çiftçilere çeşitli destekleme ödemeleri yapıldığını vurguladı. Bu projeler kapsamında, ekim programında olmayan alanların üretime kazandırılması için ülke genelinde %75'e kadar ayni destek sağlanıyor.