Zafer Arapkirli vicdansızca bu yazıyı yazan yandaş yazarı refüze etti

Türkiye tarikat şeyhi babası tarafından 29 yaşındaki adamla evlendirilen ve cinsel istismara maruz kalan 6 yaşındaki çocuğu konuşurken, yandaş Murat Özer, bugünkü köşesinde, "Çocuklarımızı sapkınlardan koruyun" başlıklı bir yazı yazdı. Ancak yazının içeriğinde CHP ve LGBTİ'yi suçlu buldu. Zafer Arapkirli, bu yazısı yazan yandaşı da boş geçmedi.

Yandaş isim, yazısında skandal ile ilgili "halen iddialar doğruysa" gibi ifadeler kullanırken, CHP ve LGBTİ'yi hedef aldı.

Zafer Arapkirli de sosyal medya hesabından yandaş isme tepki gösterdi.

Arapkirli, "Yüzsüz herifler" diyerek başladığı paylaşımda "Niyayet dedim imana geldiler de artık yazıyorlar" diye düşündüğünü ancak yazıyı okuyunca yandaşlarda bir değişiklik olmadığına şöyle dikkat çekti:

"Bugün yandaş - beslemelerden biri "çocuklarınızı sapıklardan koruyun" başlığı ile yazmış köşesini.

"'Nihayet' dedim. 'İmana geldiler de artık yazıyorlar...'

Yazıya baktım, 'CHP ve LGBTİ'den söz ediyor.

Vallahi."

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucu başkanının kızını 6 yaşındayken 29 yaşında bir adamla imam nikahı ile evlendirdiği ortaya çıkmıştı. 7 yaşından itibaren cinsel istismara uğradığını belirten H.G.K.’nın 2012 yılında verdiği ilk şikayetin ardından açılan soruşturmanın üstü tartışmalı bir şekilde kapatıldı.

Genç kadının hukuk mücadelesi sonrası dava açıldı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti.