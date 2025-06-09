Türkiye 7'li Ragbi Milli Takımı, Hırvatistan'da namağlup şampiyon

Türkiye 7'li Ragbi Büyük Kadınlar Milli Takımı, Hırvatistan'ın Makarska kentinde düzenlenen 2025 Avrupa Trophy Serisi'nin finalinde Danimarka ile karşılaştı.

Rakibini 14-10 yenen milliler, 2025 Avrupa Trophy Serisi'nin ilk ayağında şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan ay-yıldızlı ekip, grup aşamasından finale kadar oynadığı altı maçın tamamını kazanarak turnuvayı namağlup tamamladı.

Grup ve eleme aşamalarında hiç sayı yemeden finale çıkan Türkiye, Avrupa ragbi sahnesinde tarihi başarıya imza attı.

Türkiye, Avrupa Trophy Serisi'nin ikinci ayağı öncesinde genel klasmanda önemli avantaj sağladı.

Trophy serisinin ikinci ve son etabı, 27-29 Haziran tarihleri arasında Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenecek.

Türkiye, bu etap sonunda genel sıralamada şampiyonluk için mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, "Kadın milli takımımız bu şampiyonlukla hem sportif hem de tarihi bir başarıya imza atmıştır. Grup aşamasından finale kadar hiç sayı yemeden gelen bu ekip, kararlılığın ve disiplinin karşılığını almıştır. Sporcularımızı, teknik ekibimizi ve bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.