Türkiye 8 ayda 205 bin ton fındık ihracatına ulaştı

Kaynak: AA
Türkiye 8 ayda 205 bin ton fındık ihracatına ulaştı
Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, Türkiye'den 2023-2024 ihracat sezonunun 8 aylık döneminde 205 bin ton iç fındık satıldığını söyledi.

Türkiye'nin 8 aylık fındık ihracatı rakamı açıklandı. Buna göre 1 Eylül 2023'te başlayan süreçten 205 bin ton fındık ihracatı gerçekleştirdi. Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük 1 Eylül 2023'te başlayan ihracat sezonunun 31 Ağustos 2024'te sona ereceğini açıkladı.

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(Fotoğraf:Atakan Çıklak/AA)

Hamza Bölük geçen sezon 294 bin ton ürünün ihraç edildiğini ifade etti. 21 Nisan itibarıyla 205 bin ton iç fındık satışı yapıldığını belirten Bölük bundan sonraki süreçte beklenen ihracat rakamının 80-85 bin ton arasında olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

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Kakao fiyatlarındaki artışı takip ettiklerini ifade eden Bölük, çikolata sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.

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Fındığın, kakao gibi çikolata içerisindeki en önemli ham maddelerden olduğunu belirten Bölük Çikolata üretiminde kakao kaynaklı ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çekti. Kakao fiyatının artmasıyla birlikte çikolata fiyatlarında da ciddi bir artışa yol açtığını kaydeden Bölük, bu artışın çikolatının tüketimini azaltıyor, sonuç olarak fındık ihracatını olumsuz etkilediğini söyledi.

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