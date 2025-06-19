Türkiye adeta 2 farklı ülke gibi! Milyoner sayısında dünya birincisi...

İsviçre merkezli banka UBS’in klasikleşen servet raporu, Türkiye’deki gelir eşitsizliğinin ne kadar ekstrem seviyelere ulaştığını gözler önüne serdi. UBS’ın dün açıkladığı rapora göre Türkiye 2024’te dolar milyoneri sayısının en hızlı arttığı ülke oldu. Buna rağmen Türkiye’de reel servet ise yüzde 21 azaldı. UBS’e göre dolar milyonerlerinin sayısı dünya genelinde yüzde 1.2 oranında (684 bin kişi) artış gösterdi. Böylece 2024’te küresel çapta her gün neredeyse 2 bin yeni dolar milyoneri ortaya çıktı. UBS’in incelediği 56 ülkede ortalama yüzde 1.2 oranında artış gösteren dolar milyoneri sayısı, Türkiye’de ise yüzde 8.4 büyüdü. Türkiye’nin artış hızında dünyada ilk sırada olmasıyla toplam dolar milyoner sayısı yaklaşık 7 bin kişi artarak 68 bine dayandı. Milyoner artış hızında Türkiye’yi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya takip etti.

ADETA 2 FARKLI ÜLKE

ABD yaklaşık 24 milyon dolar milyoneriyle genel toplamda ilk sırada yer aldı. İkinci Çin’de 6.3 milyon, üçüncü Fransa’da ise yaklaşık 3 milyon dolar milyoneri bulunuyor. Sözcü'den Tolga Uğur'un haberine göre; Türkiye için milyoner sayısındaki parlak tablo, ortalama servete yansımadı. UBS’e göre Türkiye’de 2024’te reel bazda ortalama servet yüzde 14.6, medyan servet ise yüzde 21 azaldı. Enflasyondan arındırılmış verilere göre Türkiye, servet değişiminde 56 ülke arasında en kötü ülke oldu. Medyan servet Macaristan’da yüzde 18, İsveç ve İtalya’da ise reel bazda yüzde 15’ten fazla büyürken, Türkiye’nin ardından en kötü ülkeler yüzde 8.2’lik gerilemeyle Rusya, yüzde 6.3’lük küçülmeyle Çin olarak sıralandı. Türkiye, gelir eşitsizliğini ölçen Gini katsayısında ise en kötü 9’uncu ülke olarak listede kendisine yer buldu.

İsviçre, kişi başı ortalama servetin en yüksek olduğu ülke olarak hesaplandı. UBS’e göre ortalama İsviçreli’nin serveti 687 bin 166 dolar oldu. İsviçre’yi 600 bin doları aşan servetle ABD ve Hong Kong takip etti. UBS’in Baş Ekonomisti Paul Donovan, “Servet yalnızca ekonomik bir ölçü değildir, aynı zamanda toplumsal ve siyasi bir güçtür. Dördüncü sanayi devrimini ve artan kamu borcunu yaşarken, servetin nasıl dağıtıldığı ve aktarıldığı, fırsatları, politikaları ve ilerlemeyi şekillendirecektir” dedi.