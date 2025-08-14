Türkiye-Afrika ekonomik ilişkilerinin son 10 yılı

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle olan ticaret hacmi, 2014 yılında 6,8 milyar dolardan 2024 yılı itibarıyla 40 milyar dolara yaklaşarak yaklaşık 7 katlık bir artış gösterdi. Bu yükseliş, Türkiye'nin Afrika Açılımı stratejisinin ekonomik alandaki somut sonuçlarını ortaya koyuyor.

2024 yılında Türkiye'nin Afrika'ya yaptığı ihracat 19,4 milyar dolara ulaşırken, ithalatı ise 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu denge, Türkiye'nin Afrika pazarındaki etkinliğini ve rekabet gücünü artırdığını gösteriyor.

SEKTÖREL DAĞILIM VE İHRACAT KALEMİ

Türkiye'nin Afrika'ya yaptığı ihracatın başlıca kalemleri arasında otomotiv, tekstil, gıda ürünleri, makine ve elektrikli ekipmanlar yer alıyor. Özellikle inşaat sektöründe, Türk müteahhitler Afrika kıtasında 2.039 projeyi tamamlayarak toplam 97,5 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi.

Mısır, Fas, Libya, Cezayir ve Tunus gibi Kuzey Afrika ülkeleri, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında öne çıkıyor. Özellikle Mısır'a yapılan ihracat, 2024 yılında 3,5 milyar dolara ulaşarak en yüksek seviyeye çıktı.

YATIRIM VE PROJELER

Türkiye'nin Afrika'ya yaptığı doğrudan yatırımlar, 2003 yılında 100 milyon dolar seviyesindeyken, 2021 yılı itibarıyla 6,5 milyar dolara yükseldi. Bu artış, Türkiye'nin Afrika'daki ekonomik varlığını güçlendirdiğini ve kıta genelinde stratejik ortaklıklar kurduğunu gösteriyor.

Özellikle Uganda'da Yapı Merkezi tarafından inşa edilen 272 kilometrelik demiryolu hattı, 3 milyar dolarlık bir yatırım değeriyle dikkat çekiyor. Bu proje, Doğu Afrika'da bölgesel ticareti canlandırmayı ve ulaşım maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

DİPLOMATİK TEMASLAR VE TEMSİL AĞI

Türkiye, Afrika'daki diplomatik temsilcilik sayısını 2003 yılında 12'den 2022 yılı itibarıyla 44'e çıkararak, kıta genelinde etkinliğini artırdı. Bu artış, Türkiye'nin Afrika ile olan ilişkilerini derinleştirme ve stratejik işbirlikleri kurma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

GELECEĞE YÖNELİK PERSPEKTİFLER

Türkiye'nin Afrika ile olan ekonomik ilişkileri, son 10 yılda önemli bir dönüşüm geçirerek stratejik ortaklıklar seviyesine ulaştı. Bu süreçte, diplomatik temasların artırılması, yatırımların çeşitlendirilmesi ve projelerin sayısının çoğaltılması ön plana çıktı.

Gelecekte, Türkiye'nin Afrika ile olan ekonomik ilişkilerinin daha da derinleşmesi ve çeşitlenmesi bekleniyor. Özellikle altyapı projeleri, enerji yatırımları ve dijital dönüşüm alanlarında işbirliklerinin artması, iki tarafın da ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaktır.

