Bu yıl 11. baskısı yayımlanan Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun Diyabet Atlası’nda, dünya çapında diyabetin hızla yükseldiği ve bunun en önemli halk sağlığı sorunlarından biri hâline geldiği belirtildi. 2025 Diyabet Atlası’na göre dünya çapındaki diyabetli kişi sayısı 537 milyondan 643 milyona yükseldi. 20-79 yaş aralığında diyabet oranının en yüksek olduğu ülke Pakistan olurken, Avrupa kıtasında ilk sırada Türkiye yer aldı. Bu da Türkiye’de her 6 yetişkinden biri diyabetli demek.

Diyabet Atlası’nda diyabetteki artışın temel nedenleri şöyle sıralandı: Fiziksel aktivite eksikliği, kötü beslenme, yüksek kalorili ve işlenmiş gıda tüketimi, obezitenin artması, yaşlanan nüfus, kentleşme ve sedanter yaşam, genetik yatkınlık ve sosyoekonomik eşitsizlikler.

Diyabet Federasyonu’nun Diyabet Atlası sonuçlarını değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk Türkiye için hareket zamanı vurgusu yaparken Spor İstanbul’un fiziksel aktivitenin artmasına nasıl önem verdiğini “Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olan ülkemizin buna karşın diyabet tablosunda ilk sırada bulunması düşündürücüdür. Kronik diyabet, toplum sağlığı açısından büyük bir tehdittir. Bu noktada fiziksel aktivitenin önemi daha da artıyor. Daha fazla hareket etmemiz kaçınılmaz. İBB Spor İstanbul olarak 3 yaştan itibaren toplumun her yaş grubuna 70 tesisimizde ve yüzlerce açık alanda hizmet veriyoruz. Öğrencilere, emeklilere ve 65 yaş ve üzeri kişilere tesislerimizde sadece 1 TL’ye hizmet sunuyoruz” dedi.

Diyabet Atlası’na göre diyabetin Türkiye’de kişi başı sağlık harcamasının 3.019 dolar olduğunu belirten Prof. Dr. Donuk şunları söyledi: “Rapora göre 20-79 yaş arasındaki nüfusun yüzde 16’sı, yani 9,6 milyonu diyabetli. Bu tablonun ülkemize sağlık açısından maliyeti yıllık 29 milyar dolardır. Spor İstanbul olarak hazırladığımız ‘Fiziksel Aktivitenin Ekonomik Etkisi: İstanbul Örneği’ araştırmamıza göre, haftada 150 dakika hareket eden her 100 bin kişi sağlık sistemi üzerinden 250 milyon dolarlık bir yükü ortadan kaldırıyor. 2024 Fiziksel Aktivite Raporu’na göre 18 yaş üstünde İstanbul’un fiziksel aktivite oranı yüzde 37,1’e çıktı. Bu oranın ekonomik katkısı yıllık yaklaşık 4 milyar dolar demektir. Her ne kadar yıl yıl artış olsa da fiziksel aktivite oranını yüzde 50’nin üzerine çıkarmak için tüm kamu ve özel kurumların güçlü şekilde çalışması gerekiyor. ”

20-79 Yaş Arası Dünyada Diyabet Oranı En Yüksek 10 Ülke

1. Pakistan

2. Kuveyt

3. Nauru

4. Tokelau

5. Fransız Polinezyası

6. Marshall Adaları

7. Suudi Arabistan

8. Katar

9. Amerikan Samoası

10.Kiribati

20-79 Yaş Arası Avrupa’da Diyabet Oranı En Yüksek 10 Ülke

1. Türkiye

2. Arnavutluk

3. Sırbistan

4. Bosna-Hersek

5. Karadağ

6. Kuzey Makedonya

7. Romanya

8. Bulgaristan

9. Yunanistan

10.Hırvatistan