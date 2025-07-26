Türkiye alev alev yanıyor! Orman yangınlarının biri söndü biri başladı

Türkiye’de orman yangınlarının biri söndürülürken diğeri başlıyor. Sıcak havanın da etkisiyle çıkan yangınlarda binlerce dönüm ormanlık alan kül oldu.

Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Adana, Denizli ve Antalya'daki yangınlar kontrol altına alınırken iki kentte daha yangın çıktı.

Mersin'in Silifke ilçesi sınırlarında sabaha karşı çıkan orman yangınına gün doğumuyla havadan da müdahale başladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçederesi ve Çadırlı Mahalleleri arasında yer alan ormanlık alanda sabaha karşı yangın çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye jandarma ve Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri sevk etti. Arazöz ve orman işçilerinden oluşan ekipler karanlıkta bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı. Rüzgarın etkisi ile Taşucu Mahallesi'ne kadar dumanların kapladığı yangına gün doğumuyla havadan da destek geldi. Yangın söndürme helikopterleri alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

Jandarma ekiplerinin uyarısıyla Arazözlü orman işçilerinin sabaha karşı erken müdahalesiyle Çadırlı Mahallesi’ndeki bazı evlerin yangından zarar görmeden kurtarıldığı öğrenildi.

Bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmaların havadan ve karadan yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.

BİR YANGIN DA MANİSA’DA

Manisa’nın Akhisar ilçesinin ardından Köprübaşı ilçesinde de orman yangını çıktı. 21.30 sıralarında zirai alanda başlayan yangının ormanlık alana sıçraması sonrası bölgeye Manisa Valiliği Yangın Riskini Azaltma Planı kapsamında ilk müdahale başladı.

İlk müdahalenin ardından bölgeye 4 arazöz, 2 itfaiye ekibi, 17 taral ve su tankeri, 7 iş makinesi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.