Türkiye Atatürk’ü unutmadı. 19 Mayıs tüm şehirlerde coşkuyla kutlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Türkiye Atatürk’ü unutmadı. 19 Mayıs tüm şehirlerde coşkuyla kutlandı
19 Mayıs Atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramı Türkiye genelinde coşkuyla kutlandı. 81 il Türk bayrağıyla ve Atatürk resimleriyle donatılırken, 19 Mayıs dolayısıyla bazı illerde sanatçılar konser verdi. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Türkiye genelinde renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul başta olmak üzere 81 ilde kutlamalar yapıldı. 81 il 81 il Türk bayrağıyla ve Atatürk resimleriyle donatılırken, 19 Mayıs dolayısıyla bazı illerde sanatçılar konser verdi. Etkinlikler düzenlendi.

BEŞİKTAŞ'TA HADİSE VE MURDA SAHNE ALDI

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde belediye tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Gençlik Festivali düzenledi. Yapılan festivalde Rengarenk Beşiktaş Koşusu, Şarkıcı Hadise ve Murda konserleri gerçekleşti.

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ŞİŞLİ'DE DUMAN SAHNE ALDI

İstanbul’un Şişli ilçesinde Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyeleri tarafından, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” için yapılan “Hep Birlikte 19 Mayıs Gençlik Festivali” adlı program kapsamında “Duman” grubu konser verdi. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, bölgedeki kalabalığın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamasının ardıdnan binlerce hayranıyla beraber en güzel şarkılarını seslendirdi. Binlerce kişi yapılan konserde doyasıya eğlendi.

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GAZİOSMANPAŞA'DA EMRE AYDIN HEYECANI

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, şarkıcı Emre Aydın konseri ile kutlandı. 19 Mayıs’ı kutlamak isteyen vatandaşların konsere ilgisi yoğun olurken Emre Aydın, en sevilen şarkılarını seslendirdi.

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BEYLİKDÜZÜ'NDE EMİR CAN İĞREK SAHNE ALDI

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 105. yılında Beylikdüzü’nde coşkuyla kutlandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ında katıldığı kutlamalarda Şarkıcı Emir Can İğrek sahne aldı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

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AVCILAR'DA GÜLŞEN SAHNE ALDI

Avcılar’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde yürüyüş düzenlendi. Yapılan yürüyüşe Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’da katıldı. Düzenlenen yürüyüşün ardından sanatçı Gülşen sahne aldı.

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KIRIKKALE'DE KUBAT SAHNEDE

Kırıkkale Belediyesi’nin organizasyonuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı görkemli bir şekilde kutlandı. Yerel şarkıcı Mert Kaya'nın seslendirdiği türkülerden sonra sahne alan ünlü şarkıcı Kubat, meydanı dolduran binlerce hayranına mutlu dolu anlar yaşattı.

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ŞARKICI SİMGE AYDIN'DA SAHNE ALDI

Aydın, her yıl olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkulu bir şekilde kutladı.
Şarkıcı Simge, Aydın'da sevenlerine konser verdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen Simge konserini 40 bine yakın Aydınlı vatandaş izlerken, sahneye çıkan sanatçı en sevilen şarkılarını vatandaşlarla birlikte söyledi.

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ANTALYA'DA 400 METRELİK TÜRK BAYRAĞI İLE FENER ALAYI

Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı binlerce kişinin katıldığı fener alayı ile kutlandı. Binlerce kişi 400 metrelik Türk bayrağı eşliğinde yürüdü.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı, milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919’un 105’inci yıl dönümü ve Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Antalya’da Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlendiği fener alayı ile kutlandı. Antalyalıların yoğun katılımıyla gerçekleşen fener alayında binlerce kişi 400 metrelik Türk bayrağı eşliğinde yürüdü. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

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