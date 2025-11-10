Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı dolayısıyla tüm yurtta anma düzenliyor.

Atatürk'ün yaşama gözlere yumduğu 09'u 5 geçede yurttaşlar saygı duruşunda bulundu.

Atatürk'ün yaşamının son bulduğu Dolmabahçe Sarayı ve ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'de program gerçekleşiyor.

9'u 5 geçe Atatürk'ün Dolmabahçe'deki odası

Dolmabahçe'de yoğunluk yaşandı

Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Erdoğan ve devlet arkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı.

Atatürk'ün 87 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Liderler, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.