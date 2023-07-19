Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse hayatımızda neler değişir?

Türkiye, Avrupa Birliği'ne girerse hayatımızda ne gibi değişiklikler olur? Cevabı haberimizde…
Her Türk vatandaşı, aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşı da olacak.
Pasaport ve vizeye gerek kalmadan herkes Avrupa Birliği ülkelerini ziyaret edebilecek.
Avrupa Birliği ülkelerine gidip çalışabileceksiniz. İsteyenler bu ülkelerde iş kurabilecek, iş yerleri açabilecek.
Türkçe, Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden biri olacak.
Şartlar sağlanabilirse Türkiye para birimi olarak Euro’ya geçiş yapabilecek.
Standartlar gereği Türkiye’de en düşük yıllık izin 4 haftaya yükselecek.
Türk vatandaşları Avrupa Birliği ülkelerinde seçme ve seçilme hakkına sahip olacak.
Çocuğu olan babalar da doğum izni kullanabilecek. Eşine yardım edebilecek.
Türk vatandaşı gençler, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ücretsiz eğitim görebilecek.