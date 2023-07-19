Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse hayatımızda neler değişir?

Türkiye, Avrupa Birliği'ne girerse hayatımızda ne gibi değişiklikler olur? Cevabı haberimizde…

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Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse hayatımızda neler değişir? 1
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Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse hayatımızda neler değişir? 2

Her Türk vatandaşı, aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşı da olacak.

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Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse hayatımızda neler değişir? 3

Pasaport ve vizeye gerek kalmadan herkes Avrupa Birliği ülkelerini ziyaret edebilecek.

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Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse hayatımızda neler değişir? 4

Avrupa Birliği ülkelerine gidip çalışabileceksiniz. İsteyenler bu ülkelerde iş kurabilecek, iş yerleri açabilecek.

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Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse hayatımızda neler değişir? 5

Türkçe, Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden biri olacak.

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Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse hayatımızda neler değişir? 6

Şartlar sağlanabilirse Türkiye para birimi olarak Euro’ya geçiş yapabilecek.

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Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse hayatımızda neler değişir? 7

Standartlar gereği Türkiye’de en düşük yıllık izin 4 haftaya yükselecek.

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Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse hayatımızda neler değişir? 8

Türk vatandaşları Avrupa Birliği ülkelerinde seçme ve seçilme hakkına sahip olacak.

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Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse hayatımızda neler değişir? 9

Çocuğu olan babalar da doğum izni kullanabilecek. Eşine yardım edebilecek.

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Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse hayatımızda neler değişir? 10

Türk vatandaşı gençler, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ücretsiz eğitim görebilecek.

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