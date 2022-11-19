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Türkiye İspanya'yı 6-5 yendi

Türkiye Avrupa Curling Şampiyonası'nda erkeklerde ilk maçında İspanya'yı 6-5 yendi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 20:33
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Türkiye Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türkiye İspanya'yı devirdi

Türkiye İspanya'yı 6-5 yendi
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İsveç'te düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türkiye erkeklerde ilk maçında İspanya'yı 6-5 yendi.

Östersund şehrinde başlayan şampiyonada ilk maçını oynayan erkek milliler, İspanya'yı 6-5 yendi. Türkiye, erkeklerde organizasyonun ikinci maçında Çekya ile karşılaşacak.

Kadın milliler ise ilk maçında İskoçya'ya 9-6, ikinci maçta karşılaştıkları İtalya'ya da 6-3 mağlup oldu.

Kadın milliler üçüncü maçını ise yarın İsviçre ile oynayacak.

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