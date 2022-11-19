Türkiye İspanya'yı 6-5 yendi

İsveç'te düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türkiye erkeklerde ilk maçında İspanya'yı 6-5 yendi.

Östersund şehrinde başlayan şampiyonada ilk maçını oynayan erkek milliler, İspanya'yı 6-5 yendi. Türkiye, erkeklerde organizasyonun ikinci maçında Çekya ile karşılaşacak.

Kadın milliler ise ilk maçında İskoçya'ya 9-6, ikinci maçta karşılaştıkları İtalya'ya da 6-3 mağlup oldu.

Kadın milliler üçüncü maçını ise yarın İsviçre ile oynayacak.