Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 4'ü altın toplam 10 madalya kazanan Türkiye, genel klasmanda zirvede yer aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü ve son gününde 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Şampiyonanın son gününde erkekler 61 kiloda Muhammed Ali Arslan ve kadınlar 59 kiloda Elif Esmira Özdirim altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlar +59 kiloda Eylül Duru Varlık gümüş, 55 kiloda ise Berfin Avcı bronz madalya aldı.

Türkiye, şampiyonayı 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamlandı.

Genel klasman ve kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu olan Türkiye, erkeklerde ise üçüncü sırayı elde etti.