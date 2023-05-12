Türkiye Avrupa'da tehlikede!

Editör: Barış Atakan

İsviçre, UEFA ülke puan sıralamasında 13. sırada yer alıyor.

Dün oynanan UEFA Konferans Ligi yarı final maçında İsviçre ekibi Basel, İtalya temsilcisi Fiorentina'yı mağlup etti.

Bu sonuç sonrası İsviçre'nin bir basamak önünde 12. sırada yer alan Türkiye için tehlike belirdi.

İsviçre, Basel galibiyeti sonrası 31.175 olan puanını 31.675 yaptı.

Türkiye'nin ise 32.100 puanı bulunuyor. İsviçre'nin Türkiye'yi geçmesi durumunda ise temsilcimiz bir eleme fazla oynayacak.

Ajansspor'da geçen habere göre; İsviçre, Türkiye'yi geçerek 12. sırayı alırsa 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan takım, play-off turu yerine 3. eleme turundan katılacak.

Avrupa Ligi'ne 2 eleme turundan başlaması gereken lig üçüncüsü ise 2. eleme turundan turnuvaya başlayacak.