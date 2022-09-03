22 gece uçak ve her şey dahil tatil sadece 599 Euro’ya satılıyor. Türk lirasındaki değer kaybı Avrupa için Türkiye'nin ucuz pazar haline gelmesine neden oldu.

Türk Lirası’ndaki değer kaybı Türkiye’yi Avrupa’nın ‘ucuz pazarı’ haline getirdi. Son olarak Almanya’nın BİM’i olarak bilinen LİDL marketten gelen görüntülerde, 22 günlük her şey dahil, uçakla gidiş dönüş Türkiye tatilinin 599 Euro’ya satıldığı görüldü.

5 yıldızlı otel açık büfe tatilin günlüğü yaklaşık 460 liraya geliyor. Bir Alman, üç öğün yemek ve her türlü imkana sahip söz konusu otelde geceliği sadece 27 Euro ödeyecek. Üstelik bu paranın içinde gidiş dönüş uçak bileti de bulunuyor.

AYNI NİTELİKTE OTEL İSPANYA’DA 1200 EURO!

Öte yandan 5 yıldızlı benzer bir tatil İspanya’da 1200 Euro civarında bir fiyata satılıyor. Yine İspanya otellerinde her şey dahil bulunmuyor.

Türkiye’de fiyatların düşük olması nedeniyle emekli Almanlar 1 aylık doğalgaz parasına 1 ay boyunca Türkiye’de 5 yıldızlı otellerde kalmayı planlıyor. Şu an için Türkiye’de yaklaşık 80 otelin emekli Almanlar için hazırlık yaptığı belirtiliyor. Kasım-Mart arası aylık 550 Euro civarında bir fiyat talep ediliyor.