3 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 22 gece uçak ve her şey dahil tatil sadece 599 Euro’ya satılıyor. Türk lirasındaki değer kaybı Avrupa için Türkiye'nin u

22 gece uçak ve her şey dahil tatil sadece 599 Euro’ya satılıyor. Türk lirasındaki değer kaybı Avrupa için Türkiye'nin ucuz pazar haline gelmesine neden oldu.

Türk Lirası’ndaki önlemez değer kaybı Türkiye’yi ucuz Pazar haline getirdi. Almanya’nın BİM’i olarak bilinen LİDL Martket’te günlük her şey dahil, uçakla gidiş dönüş Türkiye tatili 599 Euro’ya satılıyor.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 17:05
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 17:38
Takip Et

Türkiye Avrupa'nın ucuz pazarı oldu. 22 gece uçak ve her şey dahil Türkiye tatili 599 Euro’ya satılıyor

22 gece uçak ve her şey dahil tatil sadece 599 Euro’ya satılıyor. Türk lirasındaki değer kaybı Avrupa için Türkiye'nin ucuz pazar haline gelmesine neden oldu.
+
Aa
-

Türk Lirası’ndaki değer kaybı Türkiye’yi Avrupa’nın ‘ucuz pazarı’ haline getirdi. Son olarak Almanya’nın BİM’i olarak bilinen LİDL marketten gelen görüntülerde, 22 günlük her şey dahil, uçakla gidiş dönüş Türkiye tatilinin 599 Euro’ya satıldığı görüldü.

5 yıldızlı otel açık büfe tatilin günlüğü yaklaşık 460 liraya geliyor. Bir Alman, üç öğün yemek ve her türlü imkana sahip söz konusu otelde geceliği sadece 27 Euro ödeyecek. Üstelik bu paranın içinde gidiş dönüş uçak bileti de bulunuyor.

AYNI NİTELİKTE OTEL İSPANYA’DA 1200 EURO!

Öte yandan 5 yıldızlı benzer bir tatil İspanya’da 1200 Euro civarında bir fiyata satılıyor. Yine İspanya otellerinde her şey dahil bulunmuyor.

Türkiye’de fiyatların düşük olması nedeniyle emekli Almanlar 1 aylık doğalgaz parasına 1 ay boyunca Türkiye’de 5 yıldızlı otellerde kalmayı planlıyor. Şu an için Türkiye’de yaklaşık 80 otelin emekli Almanlar için hazırlık yaptığı belirtiliyor. Kasım-Mart arası aylık 550 Euro civarında bir fiyat talep ediliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

OOOOOOO...
3.09.2022 18:04
Açlıktan nefesi kokan bizimkiler de.market.market ucuz ürün peşinde koşsun, Reyizi alkışlamaya devam ...  
 
Gözlerime bak nebati
3.09.2022 18:03
Nebati görüyormusunuz türkiyeyi ne hale getirdiniz adamlar türkiyeyi artık üçüncü dünya ülkesi olarak görüyor 600 euro ya 1 ay tatil yapıyorlar vah ülkem vah  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uzmanından ebeveynlere ‘çocuklarınızla vakit geçirin’ uyarısı
1
﻿Uzmanından ebeveynlere ‘çocuklarınızla vakit geçirin’ uyarısı
﻿Rekabet Kurulu'na yeni atamalar Resmi Gazete'de
2
﻿Rekabet Kurulu'na yeni atamalar Resmi Gazete'de
﻿Rusya’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Taş üstünde taş bırakmayalım
3
﻿Rusya’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Taş üstünde taş bırakmayalım
﻿Merdan Yanardağ Süleyman Soylu’ya seslendi: Sana üzücü bir haberim var
4
﻿Merdan Yanardağ Süleyman Soylu’ya seslendi: Sana üzücü bir haberim var
﻿Tek tek açıklandı. Hangi il döviz hangi il TL biriktirdi
5
﻿Tek tek açıklandı. Hangi il döviz hangi il TL biriktirdi
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşopla kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
6
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşopla kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
﻿Temel Karamollaoğlu’ndan Abdullah Gül itirafı
7
﻿Temel Karamollaoğlu’ndan Abdullah Gül itirafı
﻿İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu
﻿İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu
﻿İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu
﻿Ünsal Ban tutuklandı
﻿Ünsal Ban tutuklandı
﻿Ünsal Ban tutuklandı
﻿Dursun Özbek'ten saldırı açıklaması
﻿Dursun Özbek'ten saldırı açıklaması
﻿Dursun Özbek'ten saldırı açıklaması
﻿Kırıkkale'de tarım arazisinde anız yangını çıktı
﻿Kırıkkale'de tarım arazisinde anız yangını çıktı
﻿Kırıkkale'de tarım arazisinde anız yangını çıktı
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
﻿TFF'den saldırı sonrası farkındalık harekatı
﻿TFF'den saldırı sonrası farkındalık harekatı
﻿TFF'den saldırı sonrası farkındalık harekatı
﻿Acun Ilıcalı'dan Michy Batshuayi yorumu
﻿Acun Ilıcalı'dan Michy Batshuayi yorumu
﻿Acun Ilıcalı'dan Michy Batshuayi yorumu
﻿Çanakkale’de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı
﻿Çanakkale’de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı
﻿Çanakkale’de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı
﻿Didim'de makilik alanda iki kişinin cansız bedeni bulundu
﻿Didim'de makilik alanda iki kişinin cansız bedeni bulundu
﻿Didim'de makilik alanda iki kişinin cansız bedeni bulundu
﻿Eski rektör Ünsal Baran'ın mal varlığına tedbir konuldu
﻿Eski rektör Ünsal Baran'ın mal varlığına tedbir konuldu
﻿Eski rektör Ünsal Baran'ın mal varlığına tedbir konuldu
﻿Açık hava tesisleri kuruldu. Şanlıurfa'da 'isot reçeli' sezonu başladı
﻿Açık hava tesisleri kuruldu. Şanlıurfa'da 'isot reçeli' sezonu başladı
﻿Açık hava tesisleri kuruldu. Şanlıurfa'da 'isot reçeli' sezonu başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.