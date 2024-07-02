Türkiye Avusturya. Tarihi maç bu tarihi. Montella ilk 11'i belirledi

Türkiye santrada bugün. A Milli Takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya karşısına çıkacak, kazanıp çeyrek finale adını yazdırmaya çalışacak.

Leipzig'de Leipzig Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 22.00. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.

Portekiz'den hakem Artur Soares Dias'ın yöneceği maçta yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Dördüncü hakem Ukraynalı Mykola Balakin. Karşılaşmada Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.

Takımımız turu geçmesi halinde çeyrek finalde Hollanda-Romanya maçının galibiyle 6 Temmuz'da çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, yarınki maçta forma giyemeyecek.

İLK 11 BELLİ OLDU

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dünkü basın toplantısında Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın'in cezalı olmasının hatırlatılması üzerine ise, "Takımda herkesin cezasız olmasını isterim. Yarın kaptanımız olmadan sahaya çıkacağız. Yeri doldurulamayan bir oyuncu. İki sarı karttan sonra tabii cezalı duruma düşüyorsunuz. Nasıl yorumlayacağımdan yüzde 100 olarak emin olamamak birlikte bir miktar bizi rahatsız eden bir durum. Bu boşlukları doldurmaya hazır olan futbolcularımız da var" diye konuşmuştu.

Vincenzo Montella, Arda Güler'le ilgili olarak da "Yeterince iyiyseniz yaşınız da yeterlidir. Yetenekliyseniz 15 yaşında da takımınıza faydalı olabilirsiniz. Arda çok yetenekli bir oyuncu. Bu herkesin görebileceği bir şekilde ortada. Oyun içinde gelişmesi gereken bazı alanlar var. Onun gibi bir futbolcunun olmadığında eksikliğini hissediyorsunuz. Genç bir oyuncu. Bir takım alanlarda kendisini geliştirmesi lazım. Bunu da yapacaktır" demişti.

Montella'nın ilk 11'i belirlediği öğrenildi. Takımımızın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Kaan, İrfan Can, Arda Güler, Kenan, Barış Alper.

Avusturya'nın muhtemel 11'i de şu şekilde:

Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Laimer, Baumgartner, Sabitzer, Gregoritsch.