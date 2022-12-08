Altı yaşındaki çocuğa cinsel istismar dosyası iki yıl önce kimin isteğiyle kapatıldı

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kız çocuğunu 29 yaşındaki adamla evlendirdiğinin ortaya çıkmasıyla tüm Türkiye ayağa kalkarken, CHP Ankara milletvekili Yıldırım Kaya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Yıldırım, Kaya, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, "İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşında imam nikahıyla evlendirmesi sonucu, çocuğa çocukluğu boyunca tecavüz edilmiştir. H.K.G., hastaneye gittiğinde, doktorunun çocuğun cinsel istismara uğradığını ihbarı sonucu dava açılmıştır. Ancak yargı görevini tam anlamıyla yapmadığı için, çocuğa istismar yıllarca devam etmiştir. Ayrıca mağdur H.K.G.’nin delilleriyle birlikte şikayetçi olmasına rağmen iki yıl boyunca dava açılmamıştır" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM'DAN BOZDAĞ'A 5 SORU

Yıldırım'ın Bakan Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e verdiği soru önergesi şöyle:

Gazeteci Timur Soykan’ın 03.12.2022 tarihli Birgün Gazetesindeki yazısında “İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G. babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğini’, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikayetçi oldu. 6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müritle imam nikahı kıyılan H.K.G. ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlatıyor. 2012 yılında ise H.K.G.’nin cinsel istismarına yönelik soruşturmayı gizli ellerin örttüğü anlaşılıyor.” ifadeleri yer almaktadır.



H.K.G.’nın 17 Ağustos 2012 tarihinde gittiği hastanede, doktorun çocuğa istismarı polise bildirdiği, savcılığın soruşturma başlattığı; Ancak mahkemece doğum belgesinin istenmediği, kemik testi istendiği; kemik testine ise 21 yaşındaki başka bir kadının sokulduğu, 10 Aralık 2012 tarihinde kemik yaşı raporu 21 çıktığı için dosyanın kapandığı bilgisi verilmektedir.



H.K.G.’nin 30 Kasım 2020 tarihinde ise vücudundaki morluklarla İstanbul Anadolu Savcılığı’na giderek şikayetçi olduğu ve delilleri mahkemeye sunduğu ifade edilmektedir. Savcılığın, H.K.G.’nin doğum kaydını Sapanca Nüfus Müdürlüğü’nden istediği, 1998 doğumlu olduğunun ortaya çıktığı, 2012 yılında doktorun ihbarıyla başlayan soruşturma sırasında ise sadece 14 yaşında olduğu, 21 yaşında olduğuna ilişkin düzenlenen raporun sahte olduğu ortaya çıktığı bilgilerine yer verilmiştir. Savcılık ise sahtecilikle ilgili suç duyurusunda bulunmuştur. Tüm bu delillere rağmen iki yıl boyunca dava açılmamıştır.



30 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu, mürit Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtti. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmalarını istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve tecavüzcü Kadir İstekli tutuksuz yargılanıyor.

"YÜZLERCE ÇOCUK HİRANUR VAKFI'NDA"

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kurduğu ve yönettiği Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki külliyesinde bugün de yüzlerce çocuk bulunmaktadır.

İsmailağa Tarikatı; kız çocuklarının okula gitmesine karşı olduğu için, zorunlu eğitim çağındaki kız çocuklarını okula göndermediği de bilinmektedir.

Bu bilgiler kapsamında;

1. H.K.G.’nin doğum belgesini istemeden, direk kemik testi isteyenler hakkında inceleme|soruşturma başlatılacak mıdır?

2. Savcılığın, kemik testi sahteciliğiyle ilgili suç duyurusunda bulunmasına rağmen, iki yıl boyunca dava açmayanlar hakkında inceleme|soruşturma başlatılacak mıdır?

3. Cemaat ve tarikatların elindeki çocuklar için Bakanlığınız bir çalışma yürütmekte midir?

4. Cemaat ve tarikatların baskısıyla okula gönderilmeyen kız çocukları için Bakanlığınız ne yapmaktadır?

5. Bakanlığınızın; İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı ya da başka cemaatlere bağlı vakıflarla imzaladığı protokoller var mıdır?