14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye bakın nerede ‘dünya lideri’ oldu. Gençlere ‘Çıkar telefonunu’ diyen emekli abiler bu haber size

Türkiye bakın nerede ‘dünya lideri’ oldu. Gençlere ‘Çıkar telefonunu’ diyen emekli abiler bu haber size

Türkiye’nin konut fiyatlarındaki artışta ‘dünya lideri’ olduğu ortaya çıktı. Türkiye, yapılan bir araştırmada konut fiyatlarındaki artışla 56 ülke arasında büyük farkla birinci oldu.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 12:25
Takip Et

Türkiye bakın nerede ‘dünya lideri’ oldu

Türkiye bakın nerede ‘dünya lideri’ oldu. Gençlere ‘Çıkar telefonunu’ diyen emekli abiler bu haber size
+
Aa
-

Uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank, 2022’nin üçüncü çeyreği itibariyle konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülkeleri açıkladı.

Yüksek enflasyon ve liradaki değer kaybı Türkiye'yi konut fiyat artışında zirveye taşıdı.

Knight Frank'ın 56 ülke ve bölgeyi kapsayan araştırmasına göre 2022'in Ocak – Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, Türkiye yüzde 189'luk oranla konut fiyatlarının en çok arttığı ülke oldu. İkinci sıradaki Estonya’da söz konusu dönemde fiyatlar yüzde 27,3 artarken, üçüncü sıradaki Macaristan’da artış oranı yüzde 23,7 oldu.

ARTIŞ ENFLASYONU GEÇTİ

Araştırmada, Türkiye'deki yüksek enflasyona dikkat çekilerek, nominal fiyat artışının yüzde yüzde 189.2 ama reel fiyat değişiminin ise (enflasyondan arındırılmış) yüzde 57.6 olduğu belirtildi.

Konut fiyatları dünya genelinde en çok gerilediği ülke ise yüzde 7.5’luk düşüşle Güney Kore oldu. Hong Kong’da yüzde 7.1, Peru’da ise yüzde 4,7 gerileme yaşandı.

TÜRK ŞEHİRLERİ ZİRVEDE

Knight Frank’ın dünyadaki 150 kenti kapsayan global konut fiyatları endeksi 2022 üçüncü çeyrek sonuçlarına da Türk şehirleri damga vurdu.

Son bir yıllık fiyat artışına bakıldığında dünyada konutların en fazla değer kazandığı yer yüzde 212.1 ile İstanbul oldu.

Ankara yüzde 196 ile ikinci, İzmir yüzde 185 ile üçüncü, Miami yüzde 28.6 ile dördüncü sırada yer aldı.

Türk şehirlerinin listede zirvede yer alması raporda, enflasyonun söz konusu dönemde yüzde 80'i aşması, artan inşaat maliyetleri ve arz eksikliğine bağlandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
1
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
2
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
3
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
4
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
5
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
6
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
7
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.