Türkiye Barolar Birliği: Esenyurt'taki kayyımın hukuki dayanağı kalmadı

Kaynak: ANKA
Türkiye Barolar Birliği: Esenyurt'taki kayyımın hukuki dayanağı kalmadı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için atanan kayyımın hukuki dayanağının kalmadığını belirterek Belediye Meclisinin başkan vekili seçmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, "Ahmet Özer'in 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verilmiştir. Haliyle kayyım atama işleminin hukuki dayanağı kalmamış olup Belediye Meclisinin bir başkan vekili seçmesi gerekir" ifadesini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "terör örgütüne üye olmak " suçlamasıyla yargılandığı davada tahliyesine hükmedildi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verilmiştir. Belediye Kanunu’na göre İçişleri Bakanı’nın bir belediye başkanlığı için doğrudan kayyım ataması, 'terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık' suçları sebebiyle tutuklanması durumu için öngörülmüştür. Haliyle kayyım atama işleminin hukukî dayanağı kalmamış olup Belediye Meclisi’nin bir başkan vekili seçmesi gerekir."

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