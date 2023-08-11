Türkiye Basın Bülteni 101: Türkçe basın bülteni dağıtımı hakkında her şey

Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleriyle markasını hedef kitlesine anlatanlar, rakiplerinden bir adım öne geçiyor. Bu süreçte potansiyel tüketicilere en kolay nerelerden, hangi araçları kullanarak ulaşılabileceğini belirleyerek hareket etmek önem taşıyor. Kısa vadede hızlı sonuç almak isteyenler, basın bülteni dağıtımını tercih ediyor.

Bu yazıda basın bülteni nedir, basın bülteni konusu nasıl belirlenir gibi sorulardan başlayarak, Türkiye basın bülteni dağıtımını ele alacağız. SEO uyumlu basın bülteni yazımı, basın bülteni dağıtımı, garantili basın bülteni yansıması, basın bülteni raporlama konularının yanı sıra, özel haber ve röportaj, haber ajansı bülten servisi konularını da irdeleyeceğimiz yazımıza başlıyoruz. (Türkçe basın bülteni dağıtımı için Online PR Servisi B2Press’in ilgili sayfasını inceleyebilirsiniz.)

Basın bülteni nedir?

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği basın bültenini, “Hedef kitlelerde algıyı şekillendirmeye yönelik atılan adımlar” olarak tanımlar. Haber değeri taşıyan bir basın bülteni konusunun basın organlarına ve gazetecilere dağıtılmasında kullanılan etkili bir halkla ilişkiler yöntemidir. Temel olarak kamuoyunu bilgilendirme ve çeşitli gelişmeleri ilgili hedef kitleye duyurma amacı taşır. İçeriği haber, bilgi, değerlendirme mesajı, özel haber ve röportaj gibi formatlarda hazırlanabilen online basın bültenleri kurum ve kuruluşların hedef kitlelerine sesini ulaştırmak için sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir.

Basın bülteni nasıl yazılır?

Öncelikle basın bülteni konusu belirlenmelidir. Basın bülteni konusunun Türkiye’de basın bülteni dağıtımı yapmaya uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Başka markaların basın bülteni örneklerine bakılmalıdır. Basın bülteni yazımı, halka ilişkilerin önemli kurallarından 5N 1K uyarınca tamamlanmalıdır. Türkçe basın bülteni dağıtımı için Online PR Servisi B2Press’le çalışabilir, garantili basın bülteni yansımasının keyfini sürebilirsiniz.

SEO uyumlu basın bülteni ne demek?

İster Türkiye’de olsun, ister başka bir ülkede… Bir kurum, marka ya da kişi hakkında araştırma yapmak isteyen herkes, ilk olarak arama motorlarını kullanıyor. Markaların kendi faaliyet alanlarına dair sorgularda öne çıkmaları için siz de elbette ilk adım olarak SEO çalışmalarına odaklanmalısınız. Ama tek yol bu değil. SEO uyumlu basın bülteni yani arama motoru algoritmalarının kriterlerini karşılayan online basın bülteni, markaların aramalarda öne çıkması için büyük önem taşıyor. Yalnız unutmamak gerekir ki Türkiye’de basın bülteni dağıtacağınız zaman, oradaki hedef kitleye ulaşmanızı sağlayacak Türkçe anahtar kelimeler kullanmalısınız.

Türkiye basın bülteni dağıtımı sonucunda marka ve ürünlerin Türk medyasında daha fazla görünür hale gelmesi, kullanıcıların onları arama motorlarında daha kolay bulmasına sebep olur. Arama hacimleriyle birlikte SEO çalışmalarından elde edilen kazanımlar da artar.

Basın bülteni dağıtımı nasıl yapılır?

Basın bülteni dağıtımı, markanın kamuoyunu bilgilendirmek için hazırladığı haber içeriklerinin haber portalları, TV, gazete ve dergi gibi mecralarda yayınlanması için gönderilmesini kapsar. Haber olma, haber yayınlatma amaçlıdır. Online basın bülteni dağıtımı için farklı yöntemler bulunur. Bunlardan ilki medya listeleri aracılığıyla basın bültenlerinin doğrudan gazetecilere ulaştırılmasıdır. Haber ajansı bülten servisi de kullanılabilir. Örneğin Türkiye’deki Demirören Haber Ajansı (DHA) haber ajansı aracılığıyla basın bültenleri dağıtılabilir. Ayrıca medya işbirlikleriyle de nokta atışı seçilen mecralarda haber yayınlatma mümkün olur.

Basın bülteni raporlaması nedir?

Medya takibi ve basın bülteni raporlaması, basın bülteni dağıtımı sonucunda elde ettiğiniz yansımaları ve hedefinize ne kadar yaklaştığınızı görmek için önemlidir. Bu sayede iletişim stratejinizi test edebilirsiniz. Etkili bir medya takibi için mecraları ilgi alanlarına göre ayırmanız, belirli periyotlarla kontrol etmeniz, hakkınızda çıkan haberleri taramanız ve haberleri içeriklerine ve ele alınış şekillerine göre değerlendirmeniz gerekir. Yalnızca haber sayısı odaklı bakmak doğru değildir. Online basın bülteni sonrasında haberlerin kaç kişiye ulaştığı ve bunun sonucunda yaratılan algı değişimine de bakılması gerekir. Ancak algının bir gün içinde değişmesi mümkün olmadığından, basın bülteni dağıtımının, uzun vadeli uygulanması gereken bir halkla ilişkiler yöntemi olduğu unutulmamalıdır.

Türkçe basın bülteni dağıtımı nasıl yapılır?

Türkiye basın bülteni dağıtımı ve haber olma için, 50’yi aşkın ülkede, 24 farklı dilde basın bülteni dağıtımı hizmeti veren Online PR Servisi B2Press ile çalışabilirsiniz. Türkiye basın bülteni dağıtımı hizmeti sunan B2Press, müşterilerine ülkenin en çok ziyaret edilen haber sitelerinde garantili basın bülteni yansıması sunuyor. SEO uyumlu basın bültenleri Demirören Haber Ajansı bülten servisi ile dağıtılırken, medya listeleri aracılığıyla gazetecilere doğrudan ulaştırılıyor. Online basın bülteni dağıtmak için B2Press’i tercih eden markalar düşük maliyetlerle yüksek getirili sonuçlar elde ediyor.

B2Press ile çalışarak 1.500 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye basın bülteni dağıtımı yapabilir, haber olabilir, marka bilinirliğinizi artırabilirsiniz. Online PR Servisi B2Press size Türkçe basın bülteni dağıtımı kapsamında şunları sunuyor:

SEO uyumlu basın bülteninin Türkçe yazımı

DHA - Demirören Haber Ajansı bülten servisi

Medya listeleri üzerinden basın bülteni dağıtımı

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen haber sitelerinde basın bülteninizle yer alma garantisi

Basın yansımalarının günlük, haftalık ve aylık olmak üzere 3 kez raporlanması

B2Press Türkiye’de PR paketleri kapsamında uçtan uca basın bülteni dağıtımı hizmeti sunuyor. DHA anlaşmalı olan B2Press’in yazım, dağıtım, medya takibi ve raporlama süreçlerini yürüttüğü basın bültenleri, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen haber sitelerinde haber oluyor. Haber ajansı bülten servisinin yanı sıra ana akım medya kuruluşlarıyla ve haber siteleriyle anlaşma yapan Online PR Servisi B2Press, iş dünyasının yakından takip ettiği haber sitelerinde basın bülteni dağıtımı, özel haber ve röportaj çalışmaları gerçekleştiriyor.

Haber yayınlatma için basın bülteni dağıtımı

Online basın bültenleri, markaların hedef kitlesine ulaşmasının en kolay ve nitelikli yollarından biri. B2Press, Türkiye basın bülteni dağıtımı hizmetiyle sektörel, ulusal ve küresel medya kuruluşlarıyla markanız arasında köprü görevi üstleniyor. Sosyal medya ya da arama reklamlarına kıyasla daha düşük maliyetli bir halkla ilişkiler yöntemi olan online basın bülteni dağıtımına yapılacak orta ve uzun vadeli yatırımlar, markanın hem gazeteciler ve haber kaynakları gözündeki saygınlığını hem de güvenilirliğini artırıyor.

Türkiye’de basın bülteni dağıtımı, markaların hedefledikleri tüketici kitlelerinin karşısına haber siteleri aracılığıyla çıkmaları anlamına geliyor. Haber değeri taşıyan basın bültenleri, özel haber ve röportajlar, haber sitelerini düzenli olarak takip eden kullanıcıların dikkatini organik olarak çekiyor. Marka, o sektöre dair gelişmeleri takip eden ve bunu marka sözcüleri aracılığıyla kamuoyuyla paylaşan bir kanaat önderi olarak, online medyada görünürlük elde ediyor.

Türkçe basın bülteni dağıtımı için B2Press ile çalışın

Türkiye basın bülteni dağıtımı konusunda uzmanlaşan B2Press, servis modeliyle kurumsal iletişim ya da halkla ilişkiler ekiplerinin bir üyesi gibi çalışıyor. Basın bülteni yazımı, basın bülteni dağıtımı, garantili basın bülteni yansıması, basın bülteni raporlamasını tek bir paket kapsamında, avantajlı fiyatlarla sunuyor. B2Press ayrıca, özel haber ve röportaj konularında da hizmet veriyor.