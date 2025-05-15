Türkiye Basketbol Federasyonu Ekrem Memnun'un ameliyat olduğunu açıkladı

Kaynak: İHA
Türkiye Basketbol Federasyonu Ekrem Memnun'un ameliyat olduğunu açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun'un ameliyat edildiğini açıkladı. Federasyon yaptığı açıklamada, Memnun'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), antrenmanda sakatlık yaşayan ve sağ aşil tendonunda zorlanmaya bağlı yırtılma teşhis edilen A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun'un ameliyat olduğunu açıkladı.

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Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Takım Başantrenörümüz Ekrem Memnun, dün gerçekleştirilen antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşamıştır. TBF Sağlık Kurulu Üyesi ve Milli Takım Doktorumuz Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilen kontroller sonrasında Ekrem Memnun'un, sağ aşil tendonunda zorlanmaya bağlı yırtılma bulunduğu teşhis edilmiş ve bu sabah başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Başantrenörümüz Ekrem Memnun'a geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

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