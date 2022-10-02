﻿Türkiye Basketbol Federasyonu personel alacak

Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesine 2 işçi alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, muhasebe elemanı alınacak.
Son başvuru tarihi 15 Ekim 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Öğrenmeye açık ve disiplinli.
GEREKLİ BELGE
Öz geçmiş.
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