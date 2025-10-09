Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, bugünkü toplantısında aldığı ceza kararlarını açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 3 Ekim’de oynanan TOFAŞ maçında taraftarlarının gerçekleştirdiği “çirkin ve kötü tezahüratlar” nedeniyle Galatasaray Galatasaray Mct Technic’e 60 bin lira para cezası verildi.

Aynı eylemin “anons yapılmasına neden olması” ve “ihlalin ağırlığı dikkate alınarak” ceza 90 bin liraya yükseltildi.

Kurulun ceza kararları şu şekilde:

Galatasaray Spor Kulübü’nün, 03.10.2025 tarihinde İstanbul’da oynanan Galatasaray Mct Technic – Tofaş Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;

a. Eylemin 2025–2026 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 60.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b. Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/7. maddesi gereğince 30.000,00-TL eklenmek sureti ile toplam 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile