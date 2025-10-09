Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, bugünkü toplantısında aldığı ceza kararlarını açıkladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 3 Ekim’de oynanan TOFAŞ maçında taraftarlarının gerçekleştirdiği “çirkin ve kötü tezahüratlar” nedeniyle Galatasaray Galatasaray Mct Technic’e 60 bin lira para cezası verildi.
Aynı eylemin “anons yapılmasına neden olması” ve “ihlalin ağırlığı dikkate alınarak” ceza 90 bin liraya yükseltildi.
Kurulun ceza kararları şu şekilde:
- Galatasaray Spor Kulübü’nün, 03.10.2025 tarihinde İstanbul’da oynanan Galatasaray Mct Technic – Tofaş Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
a. Eylemin 2025–2026 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 60.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b. Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/7. maddesi gereğince 30.000,00-TL eklenmek sureti ile toplam 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile
- Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün, 05.10.2025 tarihinde Konya’da oynanan Konya Büyükşehir Belediyesi Spor – Gaziantep Basketbol Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi müsabakası ile ilgili olarak, Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 32/4. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince 30.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Kulüp görevlilerinin yardımları ve ihlalin önlenmesi adına ortaya konulan olumlu gayretleri Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza ½ oranında indirilerek 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile
- Büyükçekmece Basketbol Spor Kulübü Başkanı Coşkun Bülbül’ün, 05.10.2025 tarihinde İstanbul’da oynanan Onvo Büyükçekmece Basketbol – Glint Manisa Basket Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakasındaki kişilik haklarına saldırısı nedeniyle, ihlalin 2025–2026 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/2. ve 31/5. maddeleri gereğince 120.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2025/307)
- Mersin 2019 Spor Kulübü A.Ş.’nin, 04.10.2025 tarihinde Mersin’de oynanan Mersin Spor – Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak, görevli masasında yer alan görevlilerin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 61.1. maddesinde belirtilen oturma düzenine uymamaları nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile (K.2025/308) karar verilmiştir.