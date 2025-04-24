Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Kaynak: İHA
Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final eşleşmeleri bugün oynanan son play-in turu maçının ardından belli oldu.

Türkiye Basketbol Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, son play-in turu maçında Harem Spor'u deplasmanda 106-96 yenerek play-off'lara adını yazdırdı.

Konya Büyükşehir Belediyespor ise ilk play-in karşılaşmasında Harem Spor'u 95-84 mağlup ederek direkt olarak play-off'lara finaline yükselmişti.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Ligi ilk sırada bitirerek doğrudan Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Trabzonspor'un ardından sırasıyla ilk 7 basamakta bulunan Esenler Erokspor, iLab Basketbol, MKE Ankaragücü Ikon Menkul, Çağdaş Bodrumspor, Çayırova Belediyesi ve Gaziantep Basketbol direkt play-off çeyrek finaline kalmıştı.

Bandırma Bordo Basketbol ile Harem Spor ise play-in turunda mağlup olarak sezonu kapattı.

İki galibiyete ulaşacak takımın adını yarı finale yazdıracağı play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Esenler Erokspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor

MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Gaziantep Basketbol

Çağdaş Bodrumspor-Çayırova Belediyesi

iLab Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor

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