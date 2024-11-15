Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nda Alpaslan Erkoç yeniden seçildi

Kaynak: AA
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nda Alpaslan Erkoç yeniden seçildi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 8. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Alpaslan Erkoç seçildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 8. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Alpaslan Erkoç seçildi.

Ankara'da The Green Park Otel'deki genel kurulda mevcut başkan Alpaslan Erkoç, seçime tek aday girdi.

Genel kurul gündeminin oylanmasının ardından yapılan seçimde 95 delege oy kullandı. Alpaslan Erkoç, 92 oy alarak yeniden başkan oldu. 3 oy geçersiz sayıldı.

Erkoç, seçimden sonra camiaya seslenerek delegelere teşekkür etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun büyük bir camia olduğunu ve hizmete devam edeceğini belirten Erkoç, "Allah'ın izniyle güzel işler yapacağız." dedi.

Alpaslan Erkoç'un yönetim kurulunda Ali Demirhan, Musa Tahsin Doğan, Hasan Yıldırım, Kürşat Karaca, Ercan Altın, İzzet Soydabircan, Adem Durkut, Halit Bekereci, Ahmet Ali Özduman ve Özden Aslan yer aldı.

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