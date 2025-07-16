Türkiye Belediye Birliği Başkan Vekili belli oldu!

Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi Başkan Vekili Zeydan Karalar'ın tutuklanması üzerine yapılan seçimlerde Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilli'ğine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi.

Vahap Seçer'den ilk açıklama:

"Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçti bu meclis. Ardından 23 Mart 2025'te tutuklanmasından sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ı yine bu meclis, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçti. Ancak süreç bitmedi, 8 Temmuz 2025 tarihinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının ardından, bugün burada bu meclis, beni Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak TBB üyesi olarak başkan vekili seçti. Tekrar sizlere teşekkür ediyorum."